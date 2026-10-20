Kimi Antonelli heeft tijdens zijn tweede seizoen in de Formule 1 een veel hechtere band opgebouwd met zijn race-engineer Pete Bonnington. In een dinsdag verschenen interview met The Athletic onthult de jonge Italiaan hoe hun werkrelatie bij Mercedes is veranderd in een vriendschap vol vaste rituelen, knuffels en onderlinge grappen.

De twintigjarige coureur maakt al sinds zijn elfde deel uit van de opleidingsfamilie van de Duitse renstal en werkt in de koningsklasse nauw samen met de ervaren engineer, die in de paddock beter bekendstaat als 'Bono'. Bonnington vormde eerder bij hetzelfde team jarenlang een koppel met Lewis Hamilton, een samenwerking die tussen 2013 en 2024 goed was voor 83 overwinningen en zes wereldtitels. Na het vertrek van de Brit naar Ferrari bleef de engineer het team trouw en combineert hij dit seizoen zijn rol als Head of Race Engineering met het begeleiden van Antonelli vanaf de pitmuur.

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Knuffels na succes

Waar de samenwerking in het debuutjaar van de coureur nog zichtbaar moest groeien, merkt Antonelli dat zijn engineer zich inmiddels veel meer op zijn gemak voelt bij het Italiaanse temperament. Na een sterk resultaat op de baan zoekt de rijder zijn vaste aanspreekpunt altijd op voor een omhelzing, iets waar Bonnington in het begin nog behoorlijk aan moest wennen. "Als Italiaan geef ik graag knuffels", zo vertelt Antonelli. "Na een geweldig resultaat ga ik naar hem toe en geef ik hem een knuffel. Vorig jaar kon hij soms erg gespannen zijn; je zag hem verstijven. Maar dit jaar geniet hij er echt van, want hij weet dat hij ook deel van mezelf is. Hij zal het waarschijnlijk niet toegeven, maar hij geniet er wel van."

Vaste rituelen

Naast de omhelzingen na afloop heeft het tweetal dit jaar ook nieuwe tradities in het leven geroepen voordat de actie op het asfalt losbarst. Zo geeft de coureur voor iedere race elke monteur van zijn crew een high-five voordat hij in de auto stapt. Daarnaast heeft hij voor elke sessie een vast gebruik met de zogeheten tear-off, de dunne plastic beschermlaag van zijn helmvisier. Antonelli trekt deze strip voor het instappen los en legt die onder het toetsenbord van Bonnington, voorzien van een geschreven boodschap van telkens een ander lid van de wagenploeg. Gedurende een raceweekend verzamelt de engineer op die manier een flinke stapel berichten. Voor de jonge WK-leider is dat ritueel inmiddels onlosmakelijk verbonden met zijn snelheid op het circuit. Hij herinnert zich een weekend waarin het plasticje voor aanvang van een sessie werd vergeten en de rondetijden direct tegenvielen, waarna hij later in diezelfde race door een elektrisch probleem ook nog een waarschijnlijke tweede plaats in rook zag opgaan. "Ik was zo traag", blikt Antonelli terug op dat moment. "We dachten: er mist iets... Oh, de tear-off! Toen heb ik het gedaan, en het ging beter."

Grappenoorlog in garage

De ontspannen sfeer rondom de auto van de Italiaan en zijn engineer uit zich dit seizoen ook in een aanhoudende reeks grappen. Die onderlinge strijd begon in februari tijdens de wintertestdagen in Bahrein, toen Antonelli zijn engineer op diens verjaardag overviel met een waterpistool. Bonnington liet dat niet op zich zitten en joeg zijn coureur met een brandblusser achterna tot in de hospitality van het team. Een dag later nam de Brit nog eens wraak door hete saus in de drinkfles van zijn rijder te stoppen, wat Antonelli na een slok direct tranende ogen opleverde. Sindsdien heeft de grappenmakerij zich uitgebreid naar de rest van de garage, al wordt teambaas Toto Wolff voorlopig als enige gespaard omdat Antonelli dat pas aandurft als hij hoog in het kampioenschap eindigt. Tijdens het raceweekend in Monza in september kreeg de coureur zelf de rekening gepresenteerd voor al zijn streken. Terwijl zijn persvoorlichter een interview inplande, werd hij door zijn monteurs verrast met slagroomtaarten in het gezicht om zijn twintigste verjaardag te vieren. "Ik grap zoveel mensen uit het team dat het van iedereen kan komen", aldus Antonelli.