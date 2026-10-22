Christian Horner heeft in zijn donderdag verschenen autobiografie Drive een boekje opengedaan over de reactie van zijn echtgenote Geri Halliwell toen hij geconfronteerd werd met de beschuldigingen van ongepast gedrag richting een vrouwelijke collega bij Red Bull Racing.

De voormalig teambaas en CEO van het Oostenrijkse team kwam begin 2024 onder een vergrootglas te liggen vanwege een intern onderzoek, nadat een medewerkster een klacht had ingediend over vermeend dwingend en grensoverschrijdend gedrag. De 52-jarige Brit heeft de aantijgingen altijd ontkend en werd na een onderzoek onder leiding van een onafhankelijke advocaat vrijgesproken. In augustus 2024 werd bovendien ook het beroep van de klaagster van tafel geveegd. Ondanks die vrijspraak werd Horner in juli 2025 uit zijn operationele functies ontheven en opgevolgd door Laurent Mekies. Na twintig dienstjaren, waarin hij zes constructeurstitels en acht rijderstitels behaalde, trok hij in september 2025 definitief de deur achter zich dicht bij de renstal.

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Sloopkogel in keuken

In zijn boek blikt Horner terug op het moment waarop een advocaat hem telefonisch op de hoogte bracht van de klacht die tegen hem was ingediend. "Dit kan niet kloppen, zei ik uiteindelijk. Ik wilde meer vragen stellen, maar wist niet waar ik moest beginnen. Wat was er aan de hand? De advocaat, die vermoedelijk besefte dat er een sloopkogel op mijn leven was gericht, legde de situatie uit terwijl mijn verwarring toenam", zo vertelt de oud-teambaas over dat eerste gesprek. Kort na het telefoontje besloot hij zijn 54-jarige echtgenote, met wie hij sinds 2015 getrouwd is en een zoon heeft, direct op de hoogte te stellen. "In de keuken was Halliwell het gezin klaar aan het maken voor school. Toen iedereen voor die dag was weggestuurd, liep ik naar beneden en vertelde ik het nieuws."

Het voormalige lid van de Spice Girls zag bij binnenkomst van haar man meteen dat het menens was. "Geri zag aan mijn gezicht dat er iets heel erg mis was. 'Wat is er?' Ze fronste toen ik herhaalde wat de advocaat had gezegd. Ze werd stil terwijl ze luisterde. We begrepen de gevolgen meteen allebei. Ze keek me aan. 'Vertel gewoon je waarheid,' zei ze. 'Meer kan ik niet doen,' antwoordde ik", zo schrijft Horner over het gesprek met zijn vrouw. Ook toen hij na een later bezoek aan de fabriek weer thuiskwam en zijn zorgen uitsprak, bleef zij pal achter hem staan. "Toen ik thuiskwam en Geri vertelde over mijn zorgen, stelde ze me gerust dat alles goed zou komen. Haar veerkracht was opmerkelijk. Ons leven was volledig op zijn kop gezet, maar toch vond ze de kracht en overtuiging om me door een uiterst moeilijke periode heen te helpen, een periode die ook voor haar zeker uitdagend was."

Steun in Bahrein

De kwestie kreeg destijds een extra dimensie toen er vlak na het afronden van het eerste interne onderzoek niet-geverifieerde tekstberichten, spraakmemo's en gesprekken op straat kwamen te liggen. Slechts een paar dagen na dat lek stond de seizoensopener van 2024 in Bahrein op het programma, waar het koppel samen voor het oog van de wereldpers verscheen. "Ik heb niet gereageerd op één van die speculaties. Halliwell was op weg naar Bahrein. Nadat ze was aangekomen, liepen we op wedstrijddag hand in hand het paddock in, terwijl de media ons omringden", memoreert de Brit. Wat betreft de felle kritiek en de machtsstrijd rondom zijn positie hanteerde zijn partner volgens het boek een duidelijk motto: "Hoe hoger je stijgt, hoe scherper de messen."

Onmisbare stabiliteit

Voor de voormalig Red Bull-topman is de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw uiteindelijk van doorslaggevend belang geweest om de maanden vol publieke druk en interne onrust door te komen. "Haar vertrouwen in mij gaf me de vastberadenheid om door te gaan. Op een moment dat mijn zelfvertrouwen op de proef werd gesteld, gaf Halliwell het perspectief en de stabiliteit die ik het hardst nodig had. Zonder haar steun weet ik niet zeker of ik die maanden op dezelfde manier had kunnen doorstaan", zo besluit Horner.