Freddie Slater mag zich opmaken voor zijn debuut tijdens een Formule 1-weekend bij het Audi Formule 1-team. De 18-jarige Brit stapt tijdens de Grands Prix van Mexico-Stad en São Paulo in de R26 om deel te nemen aan de eerste vrije training. De inzet van het talent uit het Audi Driver Development Programme vloeit voort uit de FIA-reglementen die voorschrijven dat jonge coureurs ervaring moeten kunnen opdoen in de koningsklasse.

Slater werd eerder dit jaar al als allereerste coureur vastgelegd voor het opleidingsprogramma van Audi. Hij heeft een sterk debuutseizoen in de Formule 3 achter de rug bij Trident Motorsport, waar hij beslag wist te leggen op de tweede plaats in het kampioenschap. Hij deed tot de seizoensfinale van afgelopen maand in Madrid nog mee om de titel, dankzij een overwinning in de hoofdrace, drie pole positions en acht podiumplaatsen in acht opeenvolgende raceweekenden, voor een weekend op de Madring vol pech. Tevens is bekend dat de tiener volgend seizoen de overstap maakt naar de Formule 2 bij Invicta Racing.

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Kinderdroom komt uit voor Slater

Met zijn opwachting in de R26 gaat er voor de jongeling een langgekoesterde wens in vervulling. "Achter het stuur kruipen van een Formule 1-auto tijdens een Grand Prix-weekend is een groot moment voor mij en iets waar ik al van droom sinds ik een kind was", zo laat Slater weten. "Ik heb dit jaar veel geleerd en deze vrije trainingen met Audi zijn een nieuwe kans om ervaring op de baan te blijven opdoen. Mijn focus ligt op het leveren van zo goed mogelijk werk, het helpen van het team met het programma en het meenemen van zoveel mogelijk lessen uit beide sessies."

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Allan McNish is van mening dat het juiste moment is aangebroken om de Britse protegé voor de leeuwen te werpen tijdens de twee trainingssessies. "We hebben gezien dat Freddie de afgelopen jaren grote vooruitgang heeft geboekt, zowel op als naast de baan. Het is het juiste moment voor Freddie om een stap omhoog te zetten", verklaarde racing director McNish. "Deze optredens in Mexico en Brazilië geven hem waardevolle ervaring tijdens een Formule 1-raceweekend en een nieuwe kans om zijn ontwikkeling voort te zetten voordat hij volgend seizoen overstapt naar de Formule 2. We kijken ernaar uit om hem in de R26 te zien en hem te ondersteunen tijdens deze twee belangrijke eerste vrije trainingen."