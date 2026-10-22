De Renault Group heeft ingestemd met de verkoop van Alpine Racing SAS. De voormalige Formule 1-motorafdeling in het Franse Viry-Châtillon wordt overgenomen door de Belgische aandrijflijnspecialist Dumarey Group. Bij de overname van deze historische faciliteit nabij Parijs blijven alle 150 medewerkers gewoon in dienst. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, hebben de betrokken partijen niet naar buiten gebracht.

Zodra de overname is afgerond, zal de vestiging volledig gaan opereren onder de merknaam, het eigendom en het management van het bedrijf van Guido Dumarey. De oprichter is zelf ook coureur en racet vooral met GT3-auto's op de Nürburgring Nordschleife. Hij deed eerder dit jaar met dezelfde NLS-races mee als Max Verstappen. Tevens waren ze concurrenten in de GT3-klasse van de 24h Nürburgring. Het Belgische concern wil met de aankoop van Alpine Racing SAS de activiteiten in de autosport verder gaan uitbreiden. Volgens Dumarey is het doel van de overname om de aanwezige technologische kennis in Viry-Châtillon te behouden en verder uit te bouwen.

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Verkoop staat los van F1-team

De verkoop komt na het eerdere besluit van Renault uit 2024 om de stekker na het seizoen van 2025 definitief uit het eigen Formule 1-motorprogramma te trekken. Voormalig topman Luca de Meo liet destijds al weten dat het produceren van eigen motoren te veel geld kostte. Wat natuurlijk ook niet hielp, was dat de Renault-krachtbron jarenlang de zwakste was op de grid van de koningsklasse. Het Alpine F1-team maakt sinds dit seizoen gebruik van de power units en versnellingsbakken van Mercedes, waar een deal tot minstens 2030 voor ligt.

De transactie gaat overigens puur om de motorfaciliteit en staat dus volledig los van de renstal zelf. De Franse autofabrikant heeft nog altijd 76 procent van de aandelen van het Formule 1-team in handen, nadat er in 2023 een minderheidsbelang van 24 procent werd verkocht aan een Amerikaans investeringsconsortium. Onder leiding van uitvoerend adviseur Flavio Briatore en uitvoerend directeur Steve Nielsen blijft het team actief in de koningsklasse, wat volgend jaar Gucci in plaats van BWT als titelsponsor zal dragen.