Christian Horner is vol lof over het natuurlijke talent en de extreme gedrevenheid van Max Verstappen. De voormalig teambaas van Red Bull Racing laat in de podcast High Performance weten dat de Nederlander achter het stuur een honger en vastberadenheid laat zien die hij in zijn gehele loopbaan nog bij geen enkele andere coureur heeft waargenomen.

In het gesprek van afgelopen zondag, dat plaatsvond in aanloop naar de lancering van zijn memoires Drive: A Memoir of Speed op donderdag, blikt de Brit uitgebreid terug op zijn jarenlange samenwerking met de kopman van de Oostenrijkse formatie. Horner vertrok in juli 2025 bij Red Bull Racing en werd opgevolgd door Laurent Mekies. In zijn terugblik plaatst hij de kwaliteiten van Verstappen op gelijke hoogte met enkele van de grootste iconen uit de geschiedenis van de autosport. "Hij rijdt met een honger en vastberadenheid die ik nog nooit bij wie dan ook heb gezien", zo vertelt Horner. "Alleen als ik naar Ayrton Senna kijk, heb ik nooit met Senna samengewerkt. Je kijkt, je leest, je ziet de geschiedenis. Michael Schumacher in zekere mate ook."

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Mentale reservecapaciteit

Naast de pure drang om te winnen maakt Verstappen volgens zijn voormalig teambaas vooral het verschil door het mentale overzicht dat hij weet te bewaren wanneer hij op de uiterste limiet rijdt. Waar andere coureurs al hun focus nodig hebben om de wagen op het asfalt te houden, houdt de Nederlander genoeg ruimte over om het grotere plaatje van de race te analyseren. "Hij heeft het vermogen om al die andere dingen tegelijk op te nemen: strategie, de dynamiek van wat er met de auto gebeurt, en zijn concurrenten. Hij is duidelijk enorm natuurlijk begaafd", legt Horner uit. "Hij heeft tijdens het rijden nog reservecapaciteit om vooruit te denken. Hij kan op de limiet rijden zonder in enig opzicht van zijn stuk te raken."

Uitzonderlijke openingsronde

Het grote zelfvertrouwen van de Red Bull-coureur komt volgens de Brit het best naar voren op de momenten dat de banden nog niet op temperatuur zijn of het asfalt nog koud is. De oud-teambaas wijst daarbij specifiek op het gat dat de Limburger meteen na het verlaten van de pitstraat of direct na het doven van de startlichten weet te slaan ten opzichte van de concurrentie. "Als je naar een outlap van Verstappen kijkt, of naar de eerste ronde van een Grand Prix, dan garandeer ik bijna dat hij twee of drie seconden sneller is dan welke andere coureur ook", aldus Horner. "Zijn vermogen om de limiet op te zoeken en het maximale uit het materiaal te halen, en het volledige vertrouwen in zichzelf en zijn eigen kunnen, is uitzonderlijk. Het is absoluut uitzonderlijk."