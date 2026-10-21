FIA-president Mohammed Ben Sulayem is er volledig van overtuigd dat de laatste twee Formule 1-races van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi gewoon doorgaan zoals gepland. Op de vraag of beide locaties op dit moment veilig genoeg zijn om een Grand Prix te organiseren, laat de topman dinsdag tegenover onder meer The Race er met het korte antwoord "Ja, zeker" geen enkele twijfel over bestaan.

Er heerst al maanden onzekerheid rond het slotstuk van het kampioenschap door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Eerder dit jaar moesten de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië al worden geschrapt nadat Manama werd getroffen door Iraanse luchtaanvallen en de gaststad Djedda als te risicovol werd beoordeeld. Vorige week zonken er na raketaanvallen nog twee containerschepen in de buurt van de Straat van Hormuz en voerden Houthi's aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië, waaronder de internationale luchthaven van Riyad, waarbij zeker dertien doden vielen. Ook op de Westelijke Jordaanoever en in Israël vonden aanvallen plaats. Inmiddels zijn er in de regio al verschillende grote evenementen uitgesteld of geannuleerd, zoals de WEC-ronde in Qatar, de FIFAe Finals in Djedda en het Six Kings Slam-tennistoernooi in Riyad, terwijl de situatie rondom de MotoGP in Qatar van begin november nog nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

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Eigen gezin

Ondanks die spanningen en de naderende Dakar Rally in Saoedi-Arabië van januari volgend jaar, ziet Ben Sulayem geen enkele reden om de Qatar Grand Prix van eind november en de seizoensfinale in Abu Dhabi van begin december te verplaatsen. De autosportbaas wijst daarbij naar zijn eigen privésituatie in de Verenigde Arabische Emiraten om aan te tonen dat het ter plaatse veilig is. "We hebben hier gezond verstand dat we nooit onze medewerkers, coureurs of officials naar een plek zullen sturen waarvan we vinden dat het risicovol is. Absoluut niet", zo verklaart Ben Sulayem. "Eén ding wil ik zeggen: ik heb mijn kinderen daar. Denk je dat ik ze daar zou achterlaten en nu hier bij jou zou zijn als het gevaarlijk was?"

Volgens de voorzitter van de autosportfederatie sluit het beeld in de internationale media niet aan bij hoe de situatie in de Golfstaten daadwerkelijk is. "Je moet in deze situatie verstandig zijn. Of je zegt: 'Gaan we een probleem krijgen?' is één ding. Maar wat je in de media leest, is eigenlijk anders dan wat we daar hebben. Wat we op tv lezen en zien, zeggen we: 'Waar is dat?' Dat hebben we eigenlijk niet. Anders waarom zou ik daar blijven? Waarom zou ik mijn gezin daar achterlaten?" Toch houdt hij een slag om de arm voor onvoorziene ontwikkelingen in de komende weken: "Betekent dit dat er niets gaat gebeuren? Dat kan ik niet voorspellen. Ik kan je vandaag alleen zeggen dat er niets aan de hand is en dat de twee races gaan plaatsvinden."

Extra FIA-team

Om eventuele logistieke problemen voor te zijn, heeft de federatie achter de schermen al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Mocht belangrijk personeel door plotselinge reisbeperkingen of negatieve reisadviezen vanuit overheden niet naar Qatar of Abu Dhabi kunnen afreizen, dan staat er een vervangende ploeg klaar om de wedstrijdleiding en de controles op te vangen. Over de reguliere afreis van zijn medewerkers maakt de president zich echter geen zorgen. "Ja, ik ben blij, natuurlijk. Luister, ik denk niet dat de FIA-medewerkers voor mij belangrijker zijn dan mijzelf of mijn gezin. Maar als ik daar ben, betekent dat dat ik me hierover veilig voel", aldus Ben Sulayem.

Reservelocatie Imola

In de paddock gold aanvankelijk half september als deadline om de knoop door te hakken over de seizoensfinale, waarna die datum werd opgeschoven naar half oktober. Inmiddels is ook die termijn verstreken zonder dat de kalender is gewijzigd en hanteert de organisatie geen vaste einddatum meer. Het Italiaanse circuit van Imola staat al sinds juli stand-by om in te vallen voor de slotrace op 6 december, mocht de Formule 1 niet naar de regio kunnen afreizen. Als het daadwerkelijk tot een verhuizing naar Noord-Italië komt, betekent dat de eerste Europese seizoensontknoping sinds 1997. Op de vraag of Imola nog altijd paraat staat als noodplan, besluit Ben Sulayem bevestigend: "Natuurlijk, de FIA staat altijd klaar."