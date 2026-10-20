De internationale autosportbond FIA heeft bevestigd dat de standaard raceafstand in de Formule 1 voor het seizoen 2027 eenmalig wordt verlaagd van 305 naar 290 kilometer, maar deze verkorting slechts voor één jaargang geldt, waarna de minimale afstand van een Grand Prix vanaf 2028 weer terugkeert naar de gebruikelijke 305 kilometer.

De tijdelijke aanpassing en het latere herstel naar de oorspronkelijke afstand zijn vastgelegd in artikel B2.5.2 van de sportieve reglementen voor 2027. Dit document is gepubliceerd na de najaarsvergadering van de World Motor Sport Council (WMSC), die maandag via een videoverbinding vanuit het FIA-kantoor in Londen plaatsvond onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De Grand Prix van Monaco blijft net als in voorgaande jaren de enige uitzondering op de kalender met een ongewijzigde raceafstand van 260 kilometer, verdeeld over 78 ronden.

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Krachtbron en brandstofverbruik

Het besluit om de wedstrijden in 2027 met vijftien kilometer in te korten – wat in de praktijk neerkomt op ongeveer twee tot drie ronden minder per race – hangt direct samen met aanpassingen aan de motorreglementen. Vanaf volgend seizoen verschuift de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem van 53 om 47 procent naar 58 om 42 procent. Voor 2028 ligt het doel op een verdeling van 60 procent verbrandingsvermogen en 40 procent elektrisch vermogen. Om het aandeel van de verbrandingsmotor te vergroten en de afhankelijkheid van batterij-energie te verlagen, wordt de toegestane brandstofdoorstroom verhoogd. Het maximale vermogen van de verbrandingsmotor stijgt in 2027 van 400 naar 420 kilowatt, terwijl het elektrische vermogen van de MGU-K daalt van 350 naar 300 kilowatt.

Door de verhoogde brandstofstroom verbruiken de bolides tijdens een Grand Prix meer brandstof om de eindstreep te halen. Met de eenmalige verkorting naar 290 kilometer voorkomt de autosportbond dat de elf constructeursteams voor 2027 onder het huidige budgetplafond direct ingrijpende en kostbare aanpassingen aan hun chassis en brandstoftanks moeten doorvoeren. De F1 Commission stemde op 21 september in Londen al in met het plan om de afstand in te korten, waarna het bestuursorgaan van Ben Sulayem de reglementen maandag formeel heeft bekrachtigd. De reglementswijziging schrijft overigens niet voor welke specifieke technische oplossingen of chassisaanpassingen de renstallen uiteindelijk moeten kiezen wanneer de raceafstand in 2028 weer naar 305 kilometer gaat.

Nieuwe FIA-maatregelen

Naast het vastleggen van de raceafstanden en de motorbalans heeft de WMSC tijdens de bijeenkomst meerdere aanvullende maatregelen voor 2027 goedgekeurd. Zo verdwijnt de homologatieplicht voor versnellingsbakken, wat de fabrikanten meer ontwikkelingsvrijheid biedt. Op financieel vlak zijn er strengere eisen opgesteld voor een fysieke en IT-matige scheiding tussen de Formule 1-activiteiten en niet-gerelateerde projecten binnen de renstallen, om te voorkomen dat teams motorsportbudgetten buiten het kostenplafond stallen. Daarnaast wordt de totale tijdslimiet van drie uur voor door regen onderbroken wedstrijden vanaf 2027 geschrapt en vervangen door een strikte eindtijd, terwijl de maximale effectieve racetijd van twee uur gehandhaafd blijft.