De 49e editie van de Dakar Rally zal in 2027 niet in Saudi-Arabië worden verreden, maar verhuist naar Europa en Afrika. Organisator ASO heeft de deelnemers en teams maandag op de hoogte gebracht van dit definitieve besluit, dat is genomen vanwege de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten.

Door deze ingreep keert de beruchte woestijnrally voor het eerst sinds 2007 weer terug op het Afrikaanse continent. De vertrouwde opzet met een proloog en twaalf etappes blijft gewoon gehandhaafd, al worden de klassementsproeven met een totale lengte van 4.000 tot 4.300 kilometer ruim duizend kilometer korter dan in het oorspronkelijke plan het geval was. Ondanks een doorlopend contract met Saudi-Arabië tot en met 2029 vindt de verplaatsing volgens verschillende media in goed overleg met het gastland plaats. Ook de naam 'Dakar' blijft behouden, nadat dit volgens de Catalaanse krant Ara lange tijd onzeker was vanwege commerciële afspraken met de Saudische organisatie.

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Nieuw tijdschema Dakar

De verhuizing zorgt ervoor dat het evenement iets later op de kalender wordt afgewerkt dan aanvankelijk de bedoeling was. De inschrijving voor deelnemers sluit op 16 november, waarbij de organisatie extra tijd heeft ingeruimd voor de betalingen en de administratieve afhandeling. Op 5 januari 2027 opent het eerste bivak zijn deuren, gevolgd door de technische en administratieve keuringen van 6 tot en met 8 januari. Na de proloog op 9 januari in Europa steekt de gehele karavaan per schip over naar Afrika, waar op 10 januari het startschot klinkt voor de eerste etappe en op 22 januari de finish plaatsvindt.

Veiligheidssituatie Midden-Oosten

In mei presenteerde ASO in Parijs nog een plan voor een achtste Saudische editie van 1 tot en met 15 januari 2027, met zowel de start als de finish in King Abdullah Economic City, een rustdag in Bisha en in totaal 5.320 kilometer aan klassementsproeven. Algemeen directeur Yann Le Moenner erkende destijds al dat de geopolitieke situatie de nodige vragen opriep, maar stelde dat de organisatie voldoende garanties had dat het evenement veilig kon doorgaan. Die garanties bleken uiteindelijk echter niet houdbaar te zijn. Sinds het bredere conflict rond Iran in februari escaleerde, zijn doelen in Saudi-Arabië en andere Golfstaten aangevallen en hebben Houthi-rebellen uit Jemen hun aanvallen uitgebreid naar het zuidwesten van het land en de scheepvaart in de Rode Zee. Juist via het Suezkanaal en de Rode Zee worden de voertuigen en het materiaal vanuit Europa verscheept. Verzekeraars verhoogden de premies voor die specifieke route flink en volgens Speedweek kon ASO in september zelfs helemaal geen verzekeraar meer vinden voor de rally. Hoewel de organisatie op 15 september nog liet weten dat de voorbereidingen volgens plan verliepen, schrapte de FIA twee dagen later de WRC-ronde in Saudi-Arabië nadat het personeel van Toyota en Hyundai vanwege interne veiligheidsregels niet naar het land mocht afreizen. Eerder dit jaar werd ook de Formule 1-Grand Prix van Saudi-Arabië al afgelast.