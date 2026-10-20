Groot nieuws rond uitzendrechten Viaplay, FIA draait controversiële ingreep terug | GPFans Recap

Na het GT World Challenge-debuut van Max Verstappen, moeten we vooruit gaan blikken op de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Langzaam maar zeker leven we na een Formule 1-loos weekend weer toe naar de volgende Grand Prix op de kalender, die aankomend weekend op het programma staat in Austin, Texas. Ondertussen waren er op deze dinsdag de nodige flinke nieuwtjes. Zo was er belangrijk nieuws rondom Viaplay, de Dakar-rally van dit seizoen én regel over de kortere races van volgend seizoen.

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Engel voegt zich bij woorden Verstappen na bedreigingen jegens Lulham: "Foutjes gebeuren"

Chris Lulham, de protegé van Max Verstappen en tevens diens teamgenoot tijdens de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS afgelopen weekend, kreeg een boel haatberichten en bedreigingen over zich heen. Maro Engel heeft zich gevoegd bij uitspraken van de viervoudig wereldkampioen hierover en neemt het op voor Lulham. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Maro Engel.

Nederlandse toezichthouder maakt het officieel: Viaplay verliest F1-uitzendrechten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft officieel groen licht gegeven voor de overname van Viaplay Nederland door Videoland, dat weer onderdeel is van DPG Media. Met deze deal van 142 miljoen euro neemt de streamingdienst niet alleen de abonnees over, maar ook alle actieve sportlicenties. Daar vallen de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1, het Premier League-voetbal, PDC-darts en hockey onder. Lees hier het hele artikel over het grote Viaplay-nieuws.

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Hamilton meldde zich volgens Horner in het geheim bij Red Bull: 'Wat zal het kosten?'

Voormalig teambaas Christian Horner heeft in zijn nieuwe autobiografie 'Drive' uit de doeken gedaan dat Lewis Hamilton voorafgaand aan zijn overstap naar Mercedes een geheime ontmoeting heeft gehad om een transfer naar Red Bull Racing te bespreken. Volgens Horner zocht de Brit in 2012 zelf toenadering tot de Oostenrijkse renstal tijdens een bijeenkomst in het huis van toenmalig topontwerper Adrian Newey nabij Ascot. Lees hier het hele artikel over de onthullingen van Christian Horner over Lewis Hamilton.

FIA draait verkorte raceafstand na één seizoen alweer terug

De internationale autosportbond FIA heeft bevestigd dat de standaard raceafstand in de Formule 1 voor het seizoen 2027 eenmalig wordt verlaagd van 305 naar 290 kilometer, maar deze verkorting slechts voor één jaargang geldt, waarna de minimale afstand van een Grand Prix vanaf 2028 weer terugkeert naar de gebruikelijke 305 kilometer. Lees hier het hele artikel over de onthullingen van Christian Horner over Lewis Hamilton.

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Dakar Rally 2027 verlaat Saudi-Arabië en keert terug naar Afrika

De 49e editie van de Dakar Rally zal in 2027 niet in Saudi-Arabië worden verreden, maar verhuist naar Europa en Afrika. Organisator ASO heeft de deelnemers en teams maandag op de hoogte gebracht van dit definitieve besluit, dat is genomen vanwege de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten. Lees hier het hele artikel over de verplaatsing van de Dakar Rally.