Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is van mening dat Kimi Antonelli de cijfers in huis heeft om zich uiteindelijk te kunnen meten met grote kampioenen als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Max Verstappen. De 72-jarige Italiaan benadrukt echter dat de jonge kopman van Mercedes daar hard voor zal moeten werken en eerst de directe strijd met de concurrentie aan moet gaan.

Antonelli gaat op dit moment aan de leiding in het wereldkampioenschap met een voorsprong van maar liefst 102 punten op zijn teamgenoot George Russell. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, die aankomend weekend op het programma staat in Austin, kan de 20-jarige klassementsleider theoretisch gezien de wereldtitel al binnenhalen. Toch stelt Patrese dat de jonge Italiaan zijn status pas écht kracht bijzet wanneer hij een rechtstreeks duel met de gevestigde orde in zijn voordeel weet te beslissen. De oud-coureur kijkt daarbij ook naar hoe de onderlinge gevechten in de koningsklasse door de jaren heen zijn veranderd; die verlopen tegenwoordig volgens hem een stuk gemoedelijker dan in de tijd dat hij zelf nog op de grid stond.

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Strijd met Verstappen

Hoewel Red Bull Racing dankzij de recente overwinningen van Verstappen - onder meer in Singapore - bezig is aan een sterke inhaalslag, wist Mercedes dit jaar optimaal te profiteren van de moeizame seizoensstart bij het Oostenrijkse team. Patrese rekent bij Casinostuganerop dat het veld volgend jaar een stuk dichter bij elkaar zal zitten, wat volgens hem meteen de ultieme vuurdoop vormt voor zijn jonge landgenoot. "De volgende stap voor Kimi is de strijd aangaan met Verstappen. Misschien zien we dat volgend jaar al, want Mercedes zal wel blij zijn dat Red Bull aan het begin van het seizoen niet zo goed presteerde", zo laat de zesvoudig Grand Prix-winnaar weten. "Volgend jaar moet Kimi hard werken, niet alleen om één kampioenschap of acht races te winnen, maar om het op te nemen tegen andere grote kampioenen en te proberen hen te verslaan. Dan kan hij toetreden tot de selecte groep van grote kampioenen zoals Senna, Schumacher en Verstappen", vervolgt hij zijn uitleg. Aan de pure snelheid en het talent van de Mercedes-coureur ligt het in ieder geval niet: "Ik denk dat hij de cijfers heeft om in die klasse mee te draaien, maar hij moet hard werken en vechten."

Rivaliteit van vroeger

Mocht het in het volgende seizoen daadwerkelijk tot een rechtstreeks titelgevecht tussen Antonelli en Verstappen komen, dan denkt Patrese niet dat de vlam op dezelfde manier in de pan zal slaan als in de jaren tachtig en negentig het geval was. De Italiaan zag de historische vetes uit die tijd van dichtbij: tussen 1982 en 1987 was hij immers de teamgenoot van Nelson Piquet, waarna hij van 1988 tot en met 1992 een rijdersduo vormde met Nigel Mansell. "De rivaliteit zal in niets lijken op die tussen Alain Prost en Senna, ze lijken er veel ontspannener mee om te gaan", aldus Patrese. "Die rivaliteit in het verleden… ze waren boos. Senna en Prost hadden een echte rivaliteit. Zelfs Piquet en Mansell."

Minder vijandigheid

De manier waarop de huidige generatie topcoureurs met elkaar omgaat, staat volgens de ambassadeur van de Italiaanse autosportbond ACI in schril contrast met die roerige jaren. Zelfs de felle spanningen die er eerder nog waren tussen Verstappen en Lewis Hamilton zijn inmiddels flink bekoeld. "Nu is er wel veel rivaliteit, maar ze lijken er veel ontspannener mee om te gaan. Er is niet zoveel echte woede en vijandigheid meer als vroeger", merkt Patrese tot besluit op. "Natuurlijk gaan ze op het circuit strijden, maar we hebben niet meer al die polemieken zoals in het verleden, toen ze veel tegen elkaar uitvielen. Een paar jaar geleden was er wel iets van tussen Verstappen en Lewis, maar nu zijn ze wat meer ontspannen."