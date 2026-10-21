Max Verstappen rekent aankomend weekend op een fysiek zware Formule 1-race op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin. De coureur van Red Bull Racing kijkt met enige vrees naar de beruchte hobbels op het asfalt in Texas en grapt zelfs dat hij na de Grand Prix van de Verenigde Staten een nieuwe wervelkolom nodig heeft.

De zorgen van de Nederlander zijn ontstaan nadat hij beelden heeft teruggekeken van de Lone Star Le Mans. Deze ronde van het World Endurance Championship (WEC) werd vorige maand van 4 tot en met 6 september op hetzelfde circuit verreden. Hoewel de nieuwste generatie Formule 1-bolides minder stug aanvoelt dan de ground effect-wagens van vorig jaar, staat het circuit in Texas nog altijd te boek als een van de meest hobbelige banen op de kalender. "Uit wat ik in de WEC heb gezien, is de baan ongelooflijk hobbelig. Oh mijn god, ja, ik moet na het weekend waarschijnlijk een nieuwe wervelkolom laten bestellen, denk ik. Ik word dan net RoboCop. Dat is voor iedereen een nieuwe uitdaging, om met die oneffenheden om te gaan", zo laat Verstappen weten tegenover RaceFans.

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Hobbelig wegdek

Het asfalt in Austin zorgt al jarenlang voor klachten onder de coureurs, wat te maken heeft met het feit dat het complex op een geleidelijk wegzakkend terrein ligt. Circuitbaas Bobby Epstein wees de zware overstromingen van 2015 eerder al aan als de oorzaak van deze verzakkingen. Na zijn zege in 2023 oordeelde Verstappen al dat het wegdek niet Formule 1-waardig was en dat de baan aangepakt moest worden. De organisatie liet in het verleden al meerdere keren reparaties uitvoeren en sloot het circuit eind 2019 en begin 2020 zelfs grotendeels voor werkzaamheden. In aanloop naar de editie van dit jaar is de daadwerkelijke staat van het asfalt opnieuw onderwerp van gesprek. Waar sommige bronnen melden dat het stuk tussen bocht 9 en 11 van nieuw asfalt is voorzien en de aanloop naar bochten 12 en 19 glad is gemaakt, klinken er ook geluiden dat er geen bevestigde nieuwe asfaltering is geweest.

Zorgen richting Mexico

Hoewel zijn sterke reeks hem op papier een van de favorieten maakt voor de hoofdrace op zondag 25 oktober, rekent de kopman van Red Bull Racing zichzelf nog niet direct rijk voor de overwinning in Austin. Bovendien kijkt hij al met enige bezorgdheid vooruit naar de daaropvolgende race op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad op zondag 1 november. "Ik wil nu niet zeggen dat ik in Austin in de strijd ga meedoen. De laatste paar weekenden zijn geweldig geweest. Maar ik neem het gewoon race voor race, en als we eenmaal in Austin zijn, dan zien we wel hoe het daar gaat. Het is weer een heel ander circuit", zo verklaart Verstappen. "Daarna moeten we naar Mexico, dat op grote hoogte ligt; alles zal super heet worden. We moeten zien hoe de motor presteert op die hoogte, hoe de auto zich gedraagt, want dat is heel anders. Er zijn dus zoveel verschillende dingen waar je het in die races goed of fout kunt doen, maar we zullen wel zien."