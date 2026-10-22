Christian Horner heeft in zijn recent verschenen autobiografie Drive toegegeven dat Red Bull Racing vorig jaar een oogje had op George Russell. De interesse van de voormalig teambaas en CEO viel in juli 2025 op Silverstone samen met een cruciaal gesprek tussen de Brit en Max Verstappen over zijn toekomst bij het team. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de renstal de coureur van Mercedes achter de hand hield als mogelijke vervanger, mocht de Limburger daadwerkelijk vertrekken.

Uit de passages van Horner blijkt dat hij tijdens het raceweekend van de Britse Grand Prix vorig jaar contact had met het management van Russell. Voor Horner, die enkele dagen na die race op Silverstone werd ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies, was die benadering onder meer een tegenzet richting Toto Wolff. De teambaas van Mercedes probeerde in diezelfde periode namelijk nadrukkelijk om Verstappen weg te lokken bij het de Oostenrijkse formatie.

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Cruciaal gesprek op Silverstone

Precies in de dagen voorafgaand aan de race op Silverstone ging Horner ook onder vier ogen in gesprek met zijn stercoureur over diens plannen. "Ik zet even mijn Red Bull-pet af", zo begon de Brit dat gesprek volgens het gedeelde boekfragment. "Wat wil je uit dit alles halen?" Verstappen sprak daarop zijn intenties uit, maar hield meteen een slag om de arm: "Ik wil winnen. Maar ik wil daarvoor niet weg [bij Red Bull] hoeven."

De viervoudig wereldkampioen ging in datzelfde gesprek verder in op de verhalen die de ronde deden over zijn toekomst en de interesse van de concurrentie. "Mercedes zit lawaai te maken", vervolgde Verstappen in het fragment. "En de media schrijft natuurlijk wat hun uitkomt. Maar Christian: ik ben mijn carrière bij Red Bull begonnen. Ik wil die hier ook afmaken. Maar als ze me geen competitieve auto kunnen geven, moet ik daar naar gaan kijken..."

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Russell als mogelijke opvolger bij vertrek

Horner kon destijds tegenover zijn kopman niet garanderen dat de nieuwe krachtbron meteen competitief zou zijn. Omdat Verstappen zijn aanblijven nadrukkelijk liet afhangen van hoe competitief de auto zou zijn, moest de teamleiding rekening houden met een mogelijk vertrek. De interesse in Russell die Horner heeft toegegeven, speelde precies tijdens datzelfde weekend op Silverstone, en dat wijst erop dat Red Bull Racing de Britse Mercedes-coureur zag als de beoogde vervanger als Verstappen ergens anders heen zou gaan. Uiteindelijk kwam het niet tot een wissel: zowel Russell bij zijn huidige werkgever als Verstappen bij de energiedrankfabrikant, waar hij nu tot eind 2030 onder contract staat, bleven hun teams trouw.