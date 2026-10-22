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Colton Herta — Foto: © IMAGO

Cadillac, Aston Martin en Audi kondigen rijderswissels aan voor aankomende VT1-sessies

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Formule 1-teams zijn tijdens het seizoen 2026 opnieuw verplicht om rookies in te zetten. Om bij te kunnen houden welke formatie, welke jongeling tijdens welke Grand Prix inzet, zal dit overzicht van GPFans regelmatig geüpdatet worden.

Ook dit jaar moet iedere vaste coureur twee keer zijn zitje opgeven tijdens een vrije training op een vrijdag, zo stelt Artikel 1.7.3.c van het sportief reglement. Omdat Arvid Lindblad twee of minder Grands Prix had verreden, telde VT1 in Australië en China al als kansen voor een rookie en dus hoeft Racing Bulls dus eigenlijk maar twee keer een extra jongeling in te zetten. In Japan kwam de eerste rookie in actie en het was Jak Crawford bij Aston Martin. De Amerikaan zou ook op de Red Bull Ring en Spa-Francorchamps evenals in Mexico-Stad achter het stuur kruipen.

Vervolgens kondigde Cadillac aan dat Colton Herta alle vier de trainingen op zich zou nemen, beginnend met Barcelona-Catalonië. Daar zou Herta niet de enige zijn, want ook Paul Aron, Dino Beganovic, Luke Browning, Leonardo Fornaroli, Ayumu Iwasa en Frederik Vesti werden ingezet. Aron, Beganovic, Browning en Iwasa kwamen meteen daarna in Oostenrijk weer in actie, vergezeld door Haas-reserve Ryō Hirakawa. In Hongarije was het weer de beurt aan vijf coureurs, waaronder de eerste rijderswissel bij Alpine. Browning kwam op Monza opnieuw in actie samen met Aron, Herta en Iwasa - de eerste keer dat Max Verstappen langs de zijlijn moest staan.

Richting de Grand Prix van de Verenigde Staten kondigde Audi aan debutant Freddie Slater in te zetten in Mexico-Stad en São Paulo. Op het Circuit of the Americas zelf zou Herta opnieuw voor Sergio Pérez instappen, waarbij nog een extra training overbleef, aangezien Valtteri Bottas nog voor een tweede keer een VT1-sessie moest overslaan.

Overzicht

Hierbij het volledige overzicht van alles rookies die in 2026 in actie gaan komen.

TeamSessieGrand PrixCoureurIn de auto van...
MercedesEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Barcelona-Catalonië
Hongarije

Frederik Vesti
Frederik Vesti

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli

FerrariEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Barcelona-Catalonië
Oostenrijk

Dino Beganovic
Dino Beganovic

Lewis Hamilton
Charles Leclerc

McLarenEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Barcelona-Catalonië
Hongarije

Leonardo Fornaroli
Leonardo Fornaroli

Lando Norris
Oscar Piastri

Red BullEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Barcelona-Catalonië
Italië

Ayumu Iwasa
Ayumu Iwasa

Isack Hadjar
Max Verstappen

AlpineEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Hongarije
Italië

Paul Aron
Paul Aron

Franco Colapinto
Pierre Gasly

Racing BullsEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Australië
China
Oostenrijk
Arvid Lindblad
Arvid Lindblad
Ayumu Iwasa
Arvid Lindblad
Arvid Lindblad
Liam Lawson
Liam Lawson
HaasEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Oostenrijk
Hongarije

Ryō Hirakawa
Ryō Hirakawa

Esteban Ocon
Ollie Bearman

WilliamsEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Barcelona-Catalonië
Oostenrijk
Italië
Luke Browning
Luke Browning
Luke Browning
Alexander Albon
Carlos Sainz
Alexander Albon
AudiEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Barcelona-Catalonië
Oostenrijk
Mexico-Stad
São Paulo		Paul Aron
Paul Aron
Freddie Slater
Freddie Slater		Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto

Aston MartinEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training		Japan
Oostenrijk
België
Jak Crawford
Jak Crawford
Jak Crawford
Jak Crawford		Fernando Alonso
Lance Stroll
Fernando Alonso
Lance Stroll
CadillacEerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
Extra training		Barcelona-Catalonië
Hongarije
Italië
Verenigde Staten
Colton Herta
Colton Herta
Colton Herta
Colton Herta
Sergio Pérez
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
Sergio Pérez
Valtteri Bottas
Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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