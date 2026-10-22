Formule 1-teams zijn tijdens het seizoen 2026 opnieuw verplicht om rookies in te zetten. Om bij te kunnen houden welke formatie, welke jongeling tijdens welke Grand Prix inzet, zal dit overzicht van GPFans regelmatig geüpdatet worden.
Ook dit jaar moet iedere vaste coureur twee keer zijn zitje opgeven tijdens een vrije training op een vrijdag, zo stelt Artikel 1.7.3.c van het sportief reglement. Omdat Arvid Lindblad twee of minder Grands Prix had verreden, telde VT1 in Australië en China al als kansen voor een rookie en dus hoeft Racing Bulls dus eigenlijk maar twee keer een extra jongeling in te zetten. In Japan kwam de eerste rookie in actie en het was Jak Crawford bij Aston Martin. De Amerikaan zou ook op de Red Bull Ring en Spa-Francorchamps evenals in Mexico-Stad achter het stuur kruipen.
Vervolgens kondigde Cadillac aan dat Colton Herta alle vier de trainingen op zich zou nemen, beginnend met Barcelona-Catalonië. Daar zou Herta niet de enige zijn, want ook Paul Aron, Dino Beganovic, Luke Browning, Leonardo Fornaroli, Ayumu Iwasa en Frederik Vesti werden ingezet. Aron, Beganovic, Browning en Iwasa kwamen meteen daarna in Oostenrijk weer in actie, vergezeld door Haas-reserve Ryō Hirakawa. In Hongarije was het weer de beurt aan vijf coureurs, waaronder de eerste rijderswissel bij Alpine. Browning kwam op Monza opnieuw in actie samen met Aron, Herta en Iwasa - de eerste keer dat Max Verstappen langs de zijlijn moest staan.
Richting de Grand Prix van de Verenigde Staten kondigde Audi aan debutant Freddie Slater in te zetten in Mexico-Stad en São Paulo. Op het Circuit of the Americas zelf zou Herta opnieuw voor Sergio Pérez instappen, waarbij nog een extra training overbleef, aangezien Valtteri Bottas nog voor een tweede keer een VT1-sessie moest overslaan.
Overzicht
Hierbij het volledige overzicht van alles rookies die in 2026 in actie gaan komen.
|Team
|Sessie
|Grand Prix
|Coureur
|In de auto van...
|Mercedes
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Barcelona-Catalonië
Hongarije
–
–
|Frederik Vesti
Frederik Vesti
–
–
|Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
–
–
|Ferrari
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Barcelona-Catalonië
Oostenrijk
–
–
|Dino Beganovic
Dino Beganovic
–
–
|Lewis Hamilton
Charles Leclerc
–
–
|McLaren
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Barcelona-Catalonië
Hongarije
–
–
|Leonardo Fornaroli
Leonardo Fornaroli
–
–
|Lando Norris
Oscar Piastri
–
–
|Red Bull
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Barcelona-Catalonië
Italië
–
–
|Ayumu Iwasa
Ayumu Iwasa
–
–
|Isack Hadjar
Max Verstappen
–
–
|Alpine
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Hongarije
Italië
–
–
|Paul Aron
Paul Aron
–
–
|Franco Colapinto
Pierre Gasly
–
–
|Racing Bulls
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Australië
China
Oostenrijk
–
|Arvid Lindblad
Arvid Lindblad
Ayumu Iwasa
–
|Arvid Lindblad
Arvid Lindblad
Liam Lawson
Liam Lawson
|Haas
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Oostenrijk
Hongarije
–
–
|Ryō Hirakawa
Ryō Hirakawa
–
–
|Esteban Ocon
Ollie Bearman
–
–
|Williams
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Barcelona-Catalonië
Oostenrijk
Italië
–
|Luke Browning
Luke Browning
Luke Browning
–
|Alexander Albon
Carlos Sainz
Alexander Albon
–
|Audi
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Barcelona-Catalonië
Oostenrijk
Mexico-Stad
São Paulo
|Paul Aron
Paul Aron
Freddie Slater
Freddie Slater
|Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto
–
–
|Aston Martin
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
|Japan
Oostenrijk
België
–
|Jak Crawford
Jak Crawford
Jak Crawford
Jak Crawford
|Fernando Alonso
Lance Stroll
Fernando Alonso
Lance Stroll
|Cadillac
|Eerste training
Tweede training
Derde training
Vierde training
Extra training
|Barcelona-Catalonië
Hongarije
Italië
Verenigde Staten
–
|Colton Herta
Colton Herta
Colton Herta
Colton Herta
–
|Sergio Pérez
Valtteri Bottas
Sergio Pérez
Sergio Pérez
Valtteri Bottas