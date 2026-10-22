FIA voert strenge regels voor 2027 door, Horner geeft gesprek Red Bull en Russell toe | GPFans Recap

Morgen gaan we eindelijk weer het circuit op met de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

We zijn nog maar één nachtje verwijderd van de eerste actie op het Texaanse asfalt van het Circuit of the Americas. Niet alleen Haas, maar ook Ferrari zal door uitkomen met een bijzondere kleurstelling. Ondertussen kijken we ook verder naar de volgende races in de tripleheader, waar Freddie Slater zijn Formule 1-debuut zal maken op de vrijdagen met Audi, en wordt er vooruitgeblikt op 2027 waarin de FIA nieuwe, strenge regels zal introduceren rondom het F1-personeel. Verder zet Renault de volledige verkoop van Alpine Racing SAS door, gaat Isack Hadjar in op de daadwerkelijke snelheid van Max Verstappen en geeft Christian Horner toe dat Red Bull het management van George Russell heeft opgezocht.

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Ferrari onthult speciale 'blueprint'-livery voor GP van Verenigde Staten

Ferrari heeft samen met titelsponsor HP een eenmalige kleurstelling uit de doeken gedaan voor de aankomende United States Grand Prix. Op het Circuit of the Americas in Austin verschijnen de SF-26-wagens van Charles Leclerc en Lewis Hamilton aankomend weekend met een 'blueprint'-livery op het asfalt. Op dit ontwerp zijn de technische tekeningen en schetsen te zien die normaal gesproken onder het koetswerk verstopt zitten. Lees hier het hele artikel over de speciale kleurstelling van Ferrari op het Circuit of the Americas.

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FIA hakt knoop door en voert vanaf 2027 zeer strenge scheidingsregels in voor F1-personeel

De FIA heeft nieuwe regelgeving naar buiten gebracht die vanaf het Formule 1-seizoen van 2027 een strikte scheiding tussen het F1-personeel en niet-F1-medewerkers verplicht gaat stellen. Het nieuwe pakket aan maatregelen is maandag tijdens de najaarsvergadering goedgekeurd door de World Motor Sport Council en moet voorkomen dat renstallen de regels rondom het kostenplafond weten te omzeilen. Lees hier het hele artikel over de nieuwe scheidingsregels die vanaf 2027 gelden.

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Renault sluit deal om Alpine Racing te verkopen aan Nürburgring-concurrent Verstappen

De Renault Group heeft ingestemd met de verkoop van Alpine Racing SAS. De voormalige Formule 1-motorafdeling in het Franse Viry-Châtillon wordt overgenomen door de Belgische aandrijflijnspecialist Dumarey Group. Bij de overname van deze historische faciliteit nabij Parijs blijven alle 150 medewerkers gewoon in dienst. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, hebben de betrokken partijen niet naar buiten gebracht. Lees hier het hele artikel over de verkoop van het bedrijf Alpine Racing SAS.

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Audi maakt jongeling voor F1-vrije trainingen Mexico-Stad en São Paulo bekend

Freddie Slater mag zich opmaken voor zijn debuut tijdens een Formule 1-weekend bij het Audi Formule 1-team. De 18-jarige Brit stapt tijdens de Grands Prix van Mexico-Stad en São Paulo in de R26 om deel te nemen aan de eerste vrije training. De inzet van het talent uit het Audi Driver Development Programme vloeit voort uit de FIA-reglementen die voorschrijven dat jonge coureurs ervaring moeten kunnen opdoen in de koningsklasse. Lees hier het hele artikel over het Formule 1-debuut van Freddie Slater.

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Horner geeft toe: 'Gesprek tussen Red Bull en Russell door ontevreden Verstappen'

Christian Horner heeft in zijn recent verschenen autobiografie Drive toegegeven dat Red Bull Racing vorig jaar een oogje had op George Russell. De interesse van de voormalig teambaas en CEO viel in juli 2025 op Silverstone samen met een cruciaal gesprek tussen de Brit en Max Verstappen over zijn toekomst bij het team. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de renstal de coureur van Mercedes achter de hand hield als mogelijke vervanger, mocht de Limburger daadwerkelijk vertrekken. Precies in de dagen voorafgaand aan de race op Silverstone ging Horner ook onder vier ogen in gesprek met zijn stercoureur over diens plannen. "Ik zet even mijn Red Bull-pet af", zo begon de Brit dat gesprek volgens het gedeelde boekfragment. "Wat wil je uit dit alles halen?" Verstappen sprak daarop zijn intenties uit. Lees hier het hele artikel over Christian Horner die een onthulling doet over 2025.

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Hadjar deelt sneer uit: 'Verstappen zou in een Ferrari met grotere voorsprong winnen'

Isack Hadjar denkt dat Red Bull Racing tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Singapore helemaal niet de snelste auto van het veld had. Hoewel we Max Verstappen het raceweekend op het Marina Bay Street Circuit zagen domineren, beweert zijn teamgenoot op het Circuit of the Americas dat de Limburger in de bolide van Ferrari met een nog grotere voorsprong had gewonnen. "Ik vind de auto nog steeds erg moeilijk te besturen. In Maleisië was [Max] dominant, maar in Singapore denk ik niet dat het de snelste auto was", begon Hadjar. Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar die terugblikt op de afgelopen race in Singapore.

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