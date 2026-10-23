Kimi Antonelli trapt in een valkuil met F1-wereldtitel en alleen Max Verstappen wint

Kimi Antonelli wordt de volgende wereldkampioen. Dat is geen geheim in de Formule 1. Hij heeft het dan ook meer dan verdiend. De Italiaan heeft in 2026 schitterende prestaties geleverd na een turbulent seizoen in 2025 waarin hij ruimschoots door zijn Mercedes-teamgenoot George Russell werd overtroffen.

Vijf overwinningen uit de eerste zes Grands Prix, gecombineerd met een tweede plaats in de Grand Prix van Australië, hebben de inmiddels twintigjarige een stevige voorsprong opgeleverd. Dankzij zijn constante prestaties en de wisselende vorm van zijn concurrenten is die voorsprong sindsdien alleen maar gegroeid. Met een leiding van 102 punten in het kampioenschap zou hij, mits hij tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend vrijwel vlekkeloos presteert, de eerste Italiaanse wereldkampioen kunnen worden sinds de legendarische Alberto Ascari in 1953.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli speelt het veilig

Sinds zijn overwinning op de Madring halverwege september lijkt Antonelli echter wat van zijn vorm te verliezen. In Azerbeidzjan eindigde hij slechts op de vijfde plaats, nadat Russell gedurende het hele weekend beter was, terwijl de Brit ondanks zware druk van Max Verstappen toch wist te winnen. In de Grand Prix van Bahrein in Maleisië liet Verstappen hem bovendien duidelijk achter, door beide Mercedes-auto's moeiteloos in te halen en zo zijn eerste overwinning van het seizoen binnen te slepen. Tijdens de recente race in Singapore leek Mercedes nergens tegen op te kunnen bij een dominante overwinning van Verstappen. Dankzij een strategische misstap van Lewis Hamilton en een minder nauwkeurige race van Lando Norris bemachtigde Antonelli uiteindelijk alsnog een podiumplek.

Formule 1-seizoenen worden vaak herinnerd door wat er in de tweede helft gebeurt. 'Je bent zo goed als dat je was in je laatste race' is een bekende uitspraak in de autosport. Antonelli kiest er bewust voor om op safe te spelen en de nodige punten te verzamelen om zijn levenslange droom waar te maken. Ondertussen bewijst Verstappen, nu hij eindelijk over een competitieve bolide beschikt, dat hij waarschijnlijk wel de beste coureur ter wereld is. Dit betekent dat, hoewel Antonelli de wereldtitel in de wacht sleept, de algemene opinie waarschijnlijk blijft dat Verstappen de absolute nummer één is. De Mercedes-coureur zou hier weinig om geven, want uiteindelijk draait het allemaal om het winnen van de titel, op welke manier dan ook. Het zou echter veel indrukwekkender zijn als Antonelli de strijd aangaat met Verstappen en zo laat zien dat hij tot de volgende generatie behoort die de gevestigde orde uitdaagt - een vurige rivaliteit die de sport alleen maar ten goede kan komen.

Related image

Antonelli loopt risico op een Norris-achtige titel

Op dit moment doet zijn prestatie enigszins denken aan de titelwinst van Lando Norris vorig jaar, zij het in mindere mate. Norris koos uiteindelijk voor een veilige strategie om de overwinning veilig te stellen, terwijl Verstappen in de tweede helft van het seizoen enorm liet in te hakken op de voorsprong van de McLaren-coureurs - meer dan 100 punten -, waardoor hij uiteindelijk met een verschil van slechts twee punten verloor. De titelwinst heeft de perceptie van Norris in de Formule 1 echter niet wezenlijk veranderd. Had hij de Red Bull-coureur volledig onderschept en de strijd tegen Verstappen in de slotrondes aangebonden in plaats van voor de veilige aanpak te kiezen, zou hij wellicht positiever in de schijnwerpers hebben gestaan. In plaats daarvan koos hij voor het gemak van het spel.

Norris wordt nog steeds erkend als een zeer snelle coureur, maar heeft nog niet bewezen een echte tegenstander van Verstappen te zijn. Ironisch genoeg gaat de discussie over zijn kampioenschap nu vooral over het risico dat hij statistisch gezien het slechtste kampioenschap van de afgelopen dertig jaar zou hebben. Meer voor het belang van de Formule 1 dan voor zijn eigen verdiensten, moet Antonelli in de laatste races meer de strijd aangaan op de baan. Daarmee kan hij zijn wereldkampioenschap op een overtuigende manier bevestigen, in plaats van simpelweg veilig puntjes bij elkaar te sprokkelen. Het kan immers niet dat we opnieuw een seizoen meemaken waarin de wereldkampioen overschaduwd en overtroffen wordt door Verstappen, die met een mindere Red Bull wonderen verricht.