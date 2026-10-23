Het Formule 1-raceweekend voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin gaat vrijdag van start met de eerste twee vrije trainingen. Max Verstappen keert in Texas terug in de koningsklasse na zijn uitstapje in de GT World Challenge van afgelopen weekend, terwijl WK-leider Kimi Antonelli op zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd zijn eerste wereldtitel al kan veiligstellen.

De achttiende ronde van het wereldkampioenschap wordt afgewerkt volgens het reguliere format en dus staat er dit weekend geen sprintrace op het programma. Op het 5,513 kilometer lange circuit, dat sinds 2012 op de kalender te vinden is, werken de coureurs op vrijdag twee vrije trainingen af en volgt op zaterdag een derde oefensessie voorafgaand aan de kwalificatie. Door het tijdsverschil met Texas vinden alle sessies plaats in de Nederlandse avonduren. Op vrijdag en zaterdag is het tijdsverschil met Austin nog zeven uur, maar omdat in de nacht van zaterdag op zondag in Nederland de wintertijd ingaat en de klok een uur wordt teruggezet, bedraagt het verschil op zondag nog zes uur.

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Tijdschema Austin

De actie op de baan trapt vanavond af om 19:30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training, waarna om 23:00 uur het licht op groen gaat voor de tweede oefensessie. Morgen worden precies dezelfde aanvangstijden aangehouden voor de derde vrije training en de kwalificatie. Alle sessies tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten zijn in Nederland live te volgen volgens het onderstaande schema. De race over 56 ronden gaat zondag om 15:00 uur lokale tijd van start, wat betekent dat de lichten om 21:00 uur Nederlandse tijd zullen doven.