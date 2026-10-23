Max Verstappen heeft in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten hard uitgehaald naar de staat van het Circuit of the Americas in Austin. De 29-jarige coureur van Red Bull Racing noemt de extreme hobbels op de Texaanse baan onacceptabel en eist ingrijpende maatregelen om de ondergrond definitief aan te pakken.

Verstappen liet in Singapore al grappend vallen dat hij met het oog op het weekend in Texas een nieuwe ruggengraat had besteld, maar achter die opmerking schuilt een serieuze waarschuwing over de fysieke tol die het circuit eist. Hoewel de Red Bull Racing-coureur de afgelopen jaren tijdens het grondeffect-tijdperk ook al klaagde over de omstandigheden, vreest hij dat de klappen onder de huidige technische reglementen nog zwaarder aankomen. Tijdens een mediasessie in aanloop naar het raceweekend trapt hij af: "Het wordt niet minder zwaar. Het is waarschijnlijk nog erger, omdat de rijhoogte heel laag is in de bochten. Op de rechte stukken heb je namelijk de Straight Mode, waardoor de rijhoogte hoger is", klinkt het.

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Kritiek op remzones en ondergrond in Austin

Vooral bij het aanremmen krijgen de wagens en de coureurs volgens de Limburger zware klappen te verduren door de combinatie van de actieve aerodynamica en het golvende asfalt. Hij vervolgt: "Op veel punten, vooral in de remzones, stuiter je juist nog meer dan in het verleden. Veel van de hobbels liggen namelijk in de remzones of in de bochten en niet op het rechte stuk. Het is heel slecht. Natuurlijk kun je wel zeggen dat de ondergrond het probleem vormt, maar dat hadden ze moeten weten en ze hadden ervoor moeten zorgen dat ze dit verder hadden verstevigd." Verstappen verwacht dat de situatie gedurende het weekend nog extremer wordt: "Deze auto's stuiteren gewoon veel harder, vooral bij het remmen. De vleugels klappen dan dicht, waardoor de rijhoogte zakt. Dat is echt een stressvol moment. Ik weet dat het hier bij de remzones heel hobbelig is. Het zijn niet alleen hobbels omdat het circuit ouder wordt, maar ook gewoon de ondergrond die omhoog of omlaag beweegt."

De oorzaak van die constante bodembeweging ligt in het feit dat het Circuit of the Americas is gebouwd op een voormalig moerasgebied. De bodem bestaat uit plastische klei die krimpt en uitzet bij temperatuurwisselingen en regenval, waardoor het asfalt voortdurend in beweging blijft. Voorafgaand aan het raceweekend van dit jaar heeft de organisatie de sectie tussen bocht 9 en 11 opnieuw geasfalteerd, zijn de hobbels bij bocht 12 en 19 gladgestreken en zijn er nieuwe blauwe lijnen voor de track limits aangebracht. Twee jaar geleden werd het volledige circuit ook al van een nieuwe laag asfalt voorzien. Bandenleverancier Pirelli houdt er rekening mee dat de veroudering van de overige asfaltdelen nog altijd een rol speelt.

Volgens Verstappen zijn dergelijke lokale reparaties echter bij lange na niet voldoende, al benadrukt hij dat zijn kritiek niet op de lay-out of de gaststad gericht is: "Ik houd van dit circuit en van deze locatie. Dit is een van de beste configuraties ooit. Dit is ook een van de beste locaties en steden om in te zijn, maar de hobbels zijn wat mij betreft onacceptabel", zo stelt de Nederlander. "Ze hebben de hobbels soms wat kleiner gemaakt, maar dan plak je alleen een pleister op het grote probleem. Dat is de ondergrond. Dat probleem moet je eerst oplossen, maar dat betekent dat je het circuit volledig open moet leggen. Dat kost veel tijd en geld, maar om eerlijk te zijn is dat de enige manier om dit probleem op te lossen. Deze hobbels zijn niet normaal en echt buitenproportioneel."

Extreme g-krachten en medisch onderzoek voor Verstappen

Om duidelijk te maken hoe zwaar het lichaam van een Formule 1-coureur in Texas wordt belast, wijst Verstappen op de g-krachten die hij vorig jaar op het circuit te verduren kreeg. Waar de zijwaartse krachten in snelle bochten al flink oplopen, lag de verticale klap op zijn wervelkolom nog een stuk hoger. "Vorig jaar had je vijf tot zes g in een bocht, maar de verticale impact was meer dan negen g voor mijn ruggengraat. Ik kan je verzekeren dat dat niet fijn is. Hoe ouder je wordt, hoe meer je daar ook over nadenkt. Dit is niet iets wat je wilt", legt hij uit.

Daarnaast maakt de onvoorspelbaarheid van het asfalt buiten de racelijn het rijden extra verraderlijk. Verstappen heeft zich inmiddels zelfs door een arts laten onderzoeken, waarbij hij volgens ESPN ook een röntgenfoto van zijn eigen rug onder ogen heeft gekregen. "Het is soms heel moeilijk om te weten wat je moet verwachten. Als je een beetje naast de ideale lijn rijdt, weet je niet hoe erg de hobbels zijn, omdat niemand daar rijdt. Dat is echt niet fijn. Ik denk dat mensen dit soms niet begrijpen. Ik kan je vertellen dat ik me heb laten controleren en de onderkant van mijn ruggengraat ziet er niet zo geweldig uit", laat de Red Bull-coureur optekenen.

Bijval van Norris over fysieke schade

Verstappen wil dan ook niets weten van het argument dat fysieke klachten nu eenmaal bij de autosport horen: "Ik weet dat dit bij racen hoort en dat het bij de sport hoort, maar ik heb deze schade opgelopen door de auto's van de afgelopen jaren. Als we het acceptabel blijven vinden dat we hier blijven rijden, wordt die schade nog veel groter. Mensen kunnen wel zeggen dat er slechtere sporten zijn als het om de schade gaat, die je lijf oploopt. Ja, dat klopt, maar daarom doe ik die sporten ook niet. Het is niet fijn", zo besluit Verstappen.