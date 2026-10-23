Isack Hadjar en Lewis Hamilton zijn het tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin niet met elkaar eens over de krachtsverhoudingen rondom Red Bull Racing. Volgens de Fransman beschikt zijn team helemaal niet over de snelste auto van het veld en won Max Verstappen in Singapore ook niet met de beste wagen, terwijl de Brit juist wijst naar de dominante topsnelheid en de krachtbron van de formatie uit Milton Keynes.

De discussie ontstond naar aanleiding van de performance van de bolide waarmee Verstappen, na zijn overwinning in Maleisië, ook voor het eerst de Grand Prix van Singapore wist te winnen. De Nederlander mocht op het stratencircuit vanaf pole position vertrekken en kwam uiteindelijk met een voorsprong van 7,335 seconden op Charles Leclerc over de streep, terwijl Kimi Antonelli de derde plaats voor zijn rekening nam. Hamilton kwam in dienst van Ferrari na een ongunstige strategie niet verder dan de zesde plaats. Hadjar kende op zijn beurt een moeizaam weekend. Hij miste de sprintkwalificatie vanwege technische problemen, moest na een motorwissel vanuit de pitstraat starten en kwam als tiende over de finish.

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Hadjar betwijfelt snelheid Red Bull in Singapore

Op de persconferentie in Austin vertelt Hadjar dat Red Bull niet de dominante auto heeft, waarna een journalist kaatst met: "Waarom had Max dan wel de snelste auto in Singapore? Zit er verschil in de auto's?" Volgens de teammaat van de Nederlander verbloemen de overwinningen hoe moeilijk de wagen daadwerkelijk te besturen is: "Omdat ik denk dat de auto nog steeds erg lastig te rijden is", klinkt het. "In Maleisië was hij dominant, maar ik denk niet dat hij in Singapore de snelste auto was." De Red Bull Racing-coureur vervolgt zijn verhaal door een vergelijking te maken met de concurrentie uit Maranello. Hij laat optekenen dat vooral zijn teamgenoot het verschil maakte in Singapore: "Ik denk dat als je Max in de Ferrari zou zetten, hij de race met meer voorsprong had gewonnen. Dat is mijn mening. In Singapore denk ik dat het de snelste auto was."

Hamilton vol lof over succes en motor Red Bull

Tijdens het tweede deel van het persmoment wordt Hamilton geconfronteerd met de uitspraken van zijn collega. De Brit kijkt heel anders tegen de performance van de Oostenrijkse renstal aan en heeft een hoge pet op van het team: "Allereerst vind ik Isack een geweldige coureur", trapt hij af. "Daar hebben we verschillende meningen over. Uiteindelijk hebben ze fantastisch werk geleverd. Red Bull heeft al heel, heel lang fantastisch werk geleverd. Je hebt gezien hoe ze me voortdurend verrassen. Ik heb grote bewondering voor hen."

De Ferrari-coureur geeft daarbij toe dat hij het team in het verleden heeft onderschat in vergelijking met de traditionele grootmachten uit de sport: "Ik heb jaren geleden, toen ik jonger was, al gezegd: 'Er is geen manier waarop zij kunnen doen wat deze andere teams, zoals McLaren met al die historie en Ferrari met al die historie, kunnen.' Maar zij hebben het wel gedaan, en ze hebben me ongelijk gegeven. Ze hebben de afgelopen jaren voortdurend geweldig succes gehad."

Met name op motorisch gebied heeft Red Bull volgens Hamilton gevestigde namen als Mercedes en zijn eigen werkgever afgetroefd: "Maar dit is het punt waar de motor... Ik dacht: 'Er is geen manier waarop iemand een betere motor kan bouwen dan wat Mercedes bijvoorbeeld of Ferrari kunnen, met de middelen, de ervaring en de IP.' En weer hebben ze ons allemaal ongelijk gegeven. Ze hebben de beste motor gebouwd. Ze hebben dit jaar de beste motor gehad", aldus de Brit. Die lezing komt overeen met de ADUO-beoordeling van de FIA, waaruit naar voren kwam dat de verbrandingsmotor van Red Bull de sterkste is en de formatie zodoende geen extra mogelijkheden voor upgrades krijgt.

Groot verschil op rechte stukken en kleine upgrade

Red Bull staat met 332 punten en twee overwinningen momenteel op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, achter koploper Mercedes (578 punten), Ferrari (444 punten) en McLaren (339 punten). Desondanks ziet Hamilton een ontzettend sterk totaalpakket bij de concurrent: "Uiteraard hadden ze een beetje een wankele start. Maar, zoals je vorig jaar al zag, hebben ze een geweldige auto. Ze hebben geweldige coureurs. Ze hebben duidelijk sterk leiderschap."