George Russell heeft gereageerd op de stevige kritiek van Max Verstappen op het hobbelige asfalt op het Circuit of the Americas in Austin. De coureur van Red Bull Racing sloeg in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten van dit weekend alarm over wat de hobbels doen met de ruggengraat van de rijders. De coureur van Mercedes herkent de problemen met het wegdek in Texas wel, maar stelt dat de coureurs weinig aan de huidige situatie kunnen veranderen.

Verstappen liet tijdens het persmoment van donderdag weten dat er actie moet worden ondernomen tegen de staat van de baan. Volgens de viervoudig wereldkampioen is de situatie inmiddels uit de hand gelopen en onacceptabel geworden. Na zijn overwinning in Singapore op 11 oktober merkte de Nederlander nog gekscherend op dat hij na het raceweekend in Austin waarschijnlijk een nieuwe wervelkolom nodig heeft, maar donderdag ging hij er een stuk serieuzer op in nadat hij naar verluidt een recente röntgenfoto van zijn rug heeft gezien. McLaren-coureur Lando Norris sloot zich aan bij de kritiek en liet optekenen dat het circuit dusdanig hobbelig is, dat hij voor het rijden hoofdpijntabletten nodig heeft.

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Russell pleit voor nieuw asfalt

Als Russell tegenover onder meer RacingNews365 wordt geconfronteerd met de zorgen van Verstappen, erkent de Brit de klachten, al relativeert hij het probleem direct: "Het is hobbelig, maar dat hoort nu eenmaal bij het racen", klinkt het. Wel ziet de Mercedes-coureur een structurele oplossing voor de kalender: "Mijn algemene mening is dat F1-circuits waarschijnlijk elke paar jaar opnieuw geasfalteerd moeten worden om het gewoon wat consistenter te maken. We komen nu op circuits waar het asfalt loslaat en uit elkaar valt, wat alleen maar voor problemen zorgt."

Het Circuit of the Americas werd in 2024 nog voorzien van een volledig nieuw wegdek en voorafgaand aan het huidige raceweekend zijn er ook gerichte reparaties uitgevoerd. Zo werd het gedeelte tussen de bochten 9 en 11 opnieuw geasfalteerd en zijn de oneffenheden bij de ingangen van de bochten 12 en 19 bijgewerkt. Volgens Verstappen hebben die maatregelen van de organisatie echter niet geholpen. De Limburger zag eerder tijdens de WEC-race op het Amerikaanse circuit al hoe hobbelig de baan was en wijst erop dat het complex op voormalig moerasgebied is gebouwd. Volgens hem had de organisatie die zachte ondergrond mee moeten wegen door het wegdek steviger te maken. Voor een grondige aanpak moet het circuit volgens Verstappen volledig open, al merkt hij daarbij op dat dat veel tijd en geld kost.

Lage rijhoogte en 18-inch velgen

Dat de huidige generatie Formule 1-auto's zo heftig op het wegdek in Austin reageert, heeft volgens beide heren een duidelijke technische oorzaak. Verstappen waarschuwde dat de auto's bij het remmen en in de bochten lager rijden en daardoor met de bodem hard op het asfalt slaan, waardoor de slechtste stukken nauwelijks zonder forse schokken te nemen zijn. Russell legt uit hoe extreem de afstelling van de wagens is in vergelijking met andere raceklassen, zoals de IndyCar en de Formule 2: "Kijk, we hebben geen IndyCar- of F2-auto die met een redelijk hoge rijhoogte rijden. Onze rijhoogte is aan het einde van het rechte stuk zo'n 10 millimeter, hooguit één centimeter boven de grond. Elk klein hobbeltje voel je meteen", aldus Russell.

De Brit vervolgt dat naast de minimale bodemvrijheid ook het formaat van de banden een grote rol speelt bij het gebrek aan rijcomfort in de cockpit: "De zijwand van de banden is sinds de overstap naar de 18-inch velgen aanzienlijk kleiner geworden. De omtrek van de band is weliswaar hetzelfde, maar de velg is veel groter. Daardoor ben je al de effectieve vering in de band kwijt, wat voorheen als een soort demper werkte. Dat hebben we nu niet meer. Niet ideaal, maar we kunnen er weinig aan doen."

Stand van zaken richting Austin

Het raceweekend in Austin is de achttiende ronde van het wereldkampioenschap en wordt vrijdag afgetrapt met de eerste vrije trainingen, gevolgd door de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Russell bezet in het coureurskampioenschap momenteel de tweede plaats met 238 punten en drie overwinningen, achter zijn leidende teammaat Kimi Antonelli, die op 340 punten en acht zeges staat. Verstappen volgt met twee seizoenszeges en 221 punten op de vierde stek in het klassement, achter Ferrari-coureur Lewis Hamilton (229 punten). Bij de constructeurs gaat Mercedes aan de leiding met 578 punten, terwijl Red Bull Racing met 332 punten de vierde plaats bezet achter Ferrari (444 punten) en McLaren (339 punten).