George Russell heeft in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten kort gereageerd op de uitspraken van Christian Horner over het gebruik van de simulator bij Red Bull Racing. Volgens de voormalig teambaas van de Oostenrijkse formatie heeft de Mercedes-coureur in zijn jeugd, net als Lando Norris en Oscar Piastri, betaald om meters te kunnen maken in de faciliteiten in Milton Keynes. In Austin gaat Russell niet in op het financiële gedeelte en houdt hij zijn verhaal bewust kort.

Het gesprek rondom het drietal kwam deze week op gang toen Horner aanschoof bij de podcast High Performance. Daarin liet de Brit optekenen dat de vaders van de jonge talenten destijds de portemonnee trokken om hun zonen plaats te laten nemen in de simulator van Red Bull. "Ik weet nog dat George Russell ons betaalde om in onze simulator te rijden, net als Lando Norris en Oscar Piastri. Hun vaders schreven cheques uit zodat zij konden rijden in de coureursimulator die wij hadden", zo klonk het uit de mond van Horner.

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Russell reageert op uitspraken Horner

Als Russell in Texas wordt gevraagd naar de woorden van de oud-teambaas, laat hij in het midden of er daadwerkelijk cheques zijn uitgeschreven. De Brit bevestigt noch ontkent de betalingen, maar legt uit hoe die sessies in zijn vroege autosportjaren tot stand kwamen: "Dus in 2013 waren simulatoren eigenlijk voor niemand echt een ding", klinkt het. "Geen enkel juniorteam had simulatoren en er was een mogelijkheid om wat te rijden op die simulator in de Formula Renault-auto, dus het was meer ter voorbereiding op tests en op het rijden in de klasse waarin we raceten, omdat, zoals ik zei, geen enkel team het had. Dus daar komt het op neer. Dat is alles wat ik erover zeg."

Ook Norris heeft inmiddels tekst en uitleg gegeven over zijn verleden in de simulator in Milton Keynes, al laat ook hij eventuele betalingen door zijn familie onbesproken. De McLaren-coureur vertelt dat de sessies plaatsvonden, nog ruim voordat hij onderdeel werd van het opleidingsprogramma van McLaren. Volgens Norris reed hij in die tijd bij allerlei verschillende teams in de simulator, maar was het tijdens zijn latere dienstverband bij de formatie uit Woking uitgesloten om plaats te nemen in de simulator van een concurrent.

Marko had geen interesse in het drietal

Volgens Horner maakten de twee jonge Britten en de Australiër destijds een goede indruk in de virtuele auto, maar kwam het desondanks niet tot een contract bij het opleidingsprogramma van Red Bull. Hij stelt dat hij het drietal heeft aangedragen bij toenmalig adviseur Helmut Marko, maar dat de Oostenrijker geen interesse had om hen vast te leggen: "En de man die daarvoor zorgde, kwam naar me toe en zei: 'Christian, deze jongens zijn beter dan de junioren die we op dit moment hebben.' Ik weet nog dat ik met hen naar Helmut ging en zei: 'Kijk, ik vind echt dat je naar deze jongens moet kijken'", aldus Horner. De voormalig teambaas liet eerder al weten dat hij er spijt van heeft dat Red Bull destijds de optie om Piastri vast te leggen voorbij heeft laten gaan.

Zowel Horner als Marko is inmiddels niet meer werkzaam bij Red Bull Racing. De voormalig CEO en teambaas werd op 9 juli 2025 na twintig jaar trouwe dienst op straat gezet in Milton Keynes en vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van Horner wist het team acht rijderstitels, zes constructeurstitels en 124 Grand Prix-overwinningen in de wacht te slepen. Zelf schrijft hij zijn gedwongen vertrek toe aan veranderde machtsverhoudingen binnen de top, waarbij het bedrijf een andere koers wilde varen of van mening was dat hij te veel macht had gekregen. Marko trok eind 2025 na twintig jaar eveneens de deur achter zich dicht als motorsportadviseur en doet de recente uitspraken uit het kamp van zijn voormalige collega in de media af als onwaarheden.