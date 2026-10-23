Oscar Piastri kan zich goed vinden in de manier waarop McLaren de botsing met teammaat Lando Norris tijdens de sprintrace in Singapore intern heeft afgehandeld. In aanloop naar de United States Grand Prix op het Circuit of The Americas laat de Australiër weten dat hij zich volledig kan vinden in het optreden van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella. De twee coureurs kwamen in de slotfase van de sprintrace op het stratencircuit van Marina Bay met elkaar in aanraking, waardoor de Britse renstal kostbare punten misliep voor het constructeurskampioenschap.

In het slotstuk van de sprintrace in Singapore waagde Norris in bocht vijf een poging om zijn teamgenoot te passeren, met als gevolg dat beide auto's in de rondte gingen. Piastri moest door het contact direct de strijd staken, terwijl de Brit nog als achtste over de finish wist te komen. Waar een vierde en vijfde plek negen punten zouden hebben opgeleverd, hield de formatie uit Woking zodoende slechts één schamel puntje over aan de korte race op zaterdag. De wedstrijdleiding deelde geen straf uit omdat beide coureurs volgens de stewards een aandeel hadden in het incident, maar Norris nam na afloop de schuld op zich en bood zijn excuses aan bij het gehele team.

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Tevredenheid over aanpak Brown en Stella

Het onderlinge contact zorgde bij de teamleiding voor de nodige frustratie. Brown maakte beide rijders duidelijk dat een herhaling uit den boze is, terwijl Stella het voorval als onaanvaardbaar bestempelde en liet weten dat de gesprekken over hoe er in de toekomst op de baan gehandeld moet worden nog liepen om tot een gezamenlijk plan te komen. Een sportieve straf voor Norris bleef echter achterwege; tijdens de evaluaties tussen de races door lag de nadruk vooral op het besef dat de inhaalactie onnodig was. "Ik ben tevreden over hoe de zaken zijn afgehandeld. Ik denk dat het team en Zak en Andrea het hebben aangepakt zoals het hoorde. Dus dat is prima", klinkt het wanneer Piastri terugblikt op de interne gesprekken, geciteerd door PlanetF1. "Ik vind dat het op een gepaste manier is afgehandeld, en we zijn er klaar voor om weer te racen."

Terugval na sterk middenstuk

De aanrijding in Singapore past in een voor McLaren tot dusver moeizaam verlopen seizoen. Het team staat momenteel met 339 punten en twee zeges op de derde stek bij de constructeurs, met slechts zeven punten voorsprong op achtervolger Red Bull Racing. In het rijderskampioenschap bezet Norris met 201 punten de zesde plaats, direct gevolgd door de coureur uit Melbourne op plek zeven met 138 punten achter zijn naam.

Hoewel de renstal eerder dit seizoen de aansluiting met de kop van het veld leek te hebben gevonden, moest men de afgelopen tijd weer terrein inleveren. "Het is zeker een uitdagend jaar voor ons. Midden in het seizoen hadden we het gevoel dat we momentum hadden opgebouwd, en misschien waren we weer in staat om om overwinningen en reguliere podiumplaatsen te strijden", zo legt de huidige nummer zeven van het klassement uit. "Maar dat is vaak de gang van zaken in de Formule 1. Je denkt dat je er weer bent, en je hebt een paar teams om je heen die je een paar plaatsen naar beneden halen. Hopelijk kunnen we in de rest van het seizoen wat meer prestatie vinden."

Worsteling met MCL40 en aangepaste rijstijl

Ook voor Piastri zelf, die dit jaar met een tweede plaats in Japan en een derde stek in Miami twee keer het podium wist te bereiken, is het een lastig seizoen. De Australiër heeft grote moeite om de juiste grip te vinden met de MCL40, al voelt de wagen tijdens de afgelopen raceweekenden iets beter aan. "Het is geen geheim dat dit jaar uitdagend is geweest om grip te krijgen op de auto van dit jaar, maar ik heb het gevoel dat het de afgelopen weken wat meer is gaan klikken. Het is nog steeds erg uitdagend, maar we vinden een manier", vertelt hij. "Ik heb het gevoel dat ik langzaam dichterbij kom, zowel door dit jaar te verbeteren als door te identificeren wat ik meer of minder nodig heb om sneller te gaan met de auto. Dus ja, we komen er, maar dit is niet het niveau waar ik naartoe wil. Ik wil naar een veel hoger niveau dan waar ik nu sta. Maar het is een duidelijk teken van vooruitgang, en dat is waar ik naar streef."

Als de coureur met startnummer 81 gevraagd wordt wat er op technisch vlak aan de McLaren is veranderd om die stap voorwaarts te maken, is hij helder: "Niet veel. We hebben allerlei dingen geprobeerd. Ik denk dat waar we mee bezig zijn, wat dit jaar uitdagend is geweest, je niet snel kunt oplossen. Ik denk dat zelfs proberen het in zijn geheel op te lossen helemaal niet eenvoudig is. Maar we hebben wel een aantal dingen geprobeerd", aldus Piastri.

Aangezien een snelle technische oplossing voor de MCL40 uitblijft, moest het antwoord vooral vanuit de cockpit zelf komen. De man uit Melbourne zag zich genoodzaakt om zijn eigen rijstijl flink aan te passen ten opzichte van vorig jaar. Hij vervolgt: "Er is veel hard werk gestoken in hoe ik mezelf aanpas aan de auto, omdat de dingen die vorig jaar op bepaalde momenten zo goed voor mij werkten, dit jaar in veel weekends juist mijn valkuil zijn. Als je niet kunt vertrouwen op de dingen waarop je normaal gesproken wilt vertrouwen, is dat altijd uitdagend, zowel qua aanpassen als wanneer je lange tijd gewend bent geweest dat iets voor je werkte. Daarvan wegstappen is bijna ook een mentale uitdaging."