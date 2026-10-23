Lewis Hamilton heeft donderdag tijdens de persconferentie in de Verenigde Staten laten weten dat hij van plan is om langer door te gaan in de Formule 1, nu er officieel een Afrikaanse Grand Prix is aangekondigd. De zevenvoudig wereldkampioen ziet een langgekoesterde droom in vervulling gaan, aangezien Rwanda een tienjarig contract heeft getekend om vanaf begin jaren 2030 op de kalender te verschijnen. Volgens de 41-jarige Brit geeft dit vooruitzicht hem extra motivatie om op het hoogste niveau actief te blijven, mits zijn fysieke gesteldheid en de sportieve resultaten dat toelaten.

De koningsklasse van de autosport maakte vorige week dinsdag bekend dat er voor het eerst sinds 1993 weer een Grand Prix op Afrikaanse bodem wordt verreden. Destijds ging Alain Prost er namens Williams met de winst vandoor tijdens de Zuid-Afrikaanse Grand Prix op het circuit van Kyalami, nadat het circus eerder in 1958 ook al eenmalig neerstreek op het Aïn-Diab-circuit in Marokko. Een eerdere poging om in 2023 terug te keren naar Kyalami liep op niets uit, omdat de organisatie de vereiste financiële garanties voor Formula One Management niet rond wist te krijgen. Rwanda heeft nu echter wel een tienjarige deal weten te sluiten. Op ongeveer veertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali wordt voor de race het nieuwe RISE Motordrome gebouwd. De Grand Prix moet begin jaren 2030 op het programma komen te staan, waarbij 2032 geldt als vroege indicatie voor de eerste editie op de nieuwe baan. Hamilton tikt tegen die tijd de 47 jaar aan, al bewijst de 45-jarige Fernando Alonso momenteel al dat dergelijke lange carrières in de sport mogelijk zijn.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton denkt nog lang niet aan stoppen

De Britse routinier bezet met 229 punten momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap, achter Kimi Antonelli en George Russell. Met de komst van de race in Rwanda denkt hij voorlopig nog lang niet aan een pensioen. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het raceweekend in Austin vertelt Hamilton: "Ik ben nu gedwongen om veel langer door te gaan, omdat we een race in Afrika hebben, en dat is mijn droom geweest: in Afrika kunnen racen", klinkt het. "Ik moet dus blijven vechten om zo fit mogelijk te blijven. Als ik het komende jaar nog steeds goede resultaten kan neerzetten, gaan we ermee door."

Achter de schermen maakt de coureur zich al jaren hard voor een terugkeer van de Formule 1 naar Afrika. Zo voerde hij talloze gesprekken met verschillende Afrikaanse presidenten en F1-topman Stefano Domenicali. Over dat intensieve lobbywerk vervolgt Hamilton: "Talloze vergaderingen met de belanghebbenden, zoveel vergaderingen met Stefano op zijn kantoor in Londen, maar ook tijdens raceweekenden en talloze telefoontjes: Wat gebeurt er? Waar gaan we heen? Met wie spreek je? Ik vind dat dit een plek is die het verdient om een Grand Prix te hebben. Het gaat om meer dan één land. Het gaat om het continent zelf, en er zijn zoveel mooie landen binnen het continent."

Zichtbaarheid onder de jeugd en onderwijs

Het draait voor de 41-jarige coureur niet alleen om het sportieve plaatje; hij hoopt vooral dat de Grand Prix zorgt voor meer zichtbaarheid en bewustwording bij de jeugd. "Ineens wordt het iets dat op het scherm staat, en kinderen praten erover. Ze praten erover op school. Dus ik heb echt heel veel hoop op die Grand Prix", legt de meervoudig wereldkampioen uit. Daarbij stipt hij aan dat er in zijn eigen schooltijd nauwelijks aandacht was voor de Afrikaanse geschiedenis en de historische oorzaken van hedendaagse problematiek: "Toen ik in Engeland opgroeide, leerden ze ons nooit iets over Afrika. Het moet op het lesprogramma komen. Veel van de problemen die ze daar hebben, zijn nog steeds het gevolg van kolonialisme en het ingrijpen van het Westen."

De plannen van het Oost-Afrikaanse land kregen in december 2024 voor het eerst serieus vorm, toen de Rwandese president Paul Kagame aankondigde dat zijn land een bod uitbracht op een Formule 1-race. Hoewel critici de strategie van de regering van Kagame - om via grote sportevenementen het toerisme, de economische groei en de mondiale zichtbaarheid aan te jagen - bestempelen als 'sportwashing', onderstreepte de president bij het bevestigen van de deal dat dit het pad moet effenen voor meer races op het continent. Het toekomstige RISE Motordrome wordt ontworpen door Wurz Design en het bureau van Tilke. De baan kent een totaal hoogteverschil van 197 meter en komt direct naast de in aanbouw zijnde internationale luchthaven Bugesera te liggen. Dat vliegveld moet in 2028 de deuren openen, waarna het definitieve startjaar voor de Grand Prix wordt vastgelegd zodra de luchthaven volledig in gebruik is.

Rwanda staat open voor samenwerking met Hamilton

Na de bevestiging van Kagame heeft Nelly Mukazayire, de Rwandese minister van Sport, in Kigali verheugd gereageerd op de voortrekkersrol van de Britse coureur. Volgens de bewindsvrouw noemden ook Domenicali en de FIA-president het project eerder al een logische volgende stap voor de sport. Tegenover de verzamelde media in de Rwandese hoofdstad laat Mukazayire optekenen: "Het is waar, hij is een zeer sterke stem geweest over de Formule 1 in Afrika, en we staan open voor samenwerking met iedereen die dit initiatief werkelijk stimuleert. We staan dus zeer open voor elke samenwerking, of het nu met hem is of met iemand anders die ook een sterke stem is en zich inzet voor deze zaak, want dit staat open voor partnerschap met iedereen om het te laten gebeuren en het duurzaam en impactvol te maken."