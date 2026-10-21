Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt uit naar de aanstaande United States Grand Prix op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin en ziet het als het juiste moment om terug te slaan na twee moeizame raceweekenden in Maleisië en Singapore. In de officiële vooruitblik van het team bevestigt de Oostenrijker dat beide bolides dit weekend worden voorzien van het nieuwste updatepakket.

Bij de Duitse renstal zijn de afgelopen dagen gebruikt om te achterhalen waar het prestatieverlies in Azië precies vandaan kwam. Tijdens de vorige race in Singapore, waar Max Verstappen de zege pakte voor Charles Leclerc, koos Mercedes nog voor een ongebruikelijke opsplitsing van de specificaties om sneller data te kunnen verzamelen. Klassementsleider Kimi Antonelli wist op het stratencircuit van Marina Bay met het nieuwe pakket naar de derde plek en daarmee zijn veertiende podium van het seizoen te rijden. Teamgenoot George Russell reed nog met de oudere specificatie en kwam na een gridstraf vanaf de negentiende startplek uiteindelijk als negende over de streep. "Maleisië en Singapore waren moeilijke weekenden voor ons en we hebben hard gewerkt om te begrijpen waar we tekortschoten. Austin geeft ons de kans om te reageren", zo laat Wolff weten.

Artikel gaat verder onder video

Updates beide auto's

In Maleisië kwam het team uit Brackley voor het eerst sinds mei met een grote reeks wijzigingen voor de W17 op de proppen. Hoewel het pakket na de kwalificatie aanvankelijk grotendeels werd afgeschreven door de teamleiding, bleek na verdere analyse dat het toch een stap in de goede richting is. Voor het weekend in Texas krijgen zowel Antonelli als Russell dan ook de beschikking over de nieuwste onderdelen. Hoe de wagen presteert op het 5,513 kilometer lange circuit in Austin is bovendien bepalend voor de ontwikkelrichting voor volgend jaar. "We zullen ons nieuwste updatepakket op beide auto's gebruiken, terwijl we de auto blijven ontwikkelen. Het veld ligt ontzettend dicht bij elkaar, dus we moeten vooruit blijven gaan als we in de slotfase van het seizoen consistent willen vechten om voorin te staan", legt de teambaas uit.

Uitdagende triple-header

Mercedes gaat momenteel met een totaal van 578 punten aan de leiding in het constructeurskampioenschap, terwijl Antonelli (340 punten) en Russell (238 punten) ook de eerste twee posities in het rijdersklassement in handen hebben. Het traditionele raceweekend in de Verenigde Staten, dat zonder sprintrace wordt afgewerkt en dus gewoon bestaat uit drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race over 56 ronden, vormt het startschot van drie opeenvolgende Grands Prix. "De Grand Prix van de Verenigde Staten begint aan nog een veeleisend triple-header-weekend. Er staat veel op het spel, maar we gaan niet op de zaken vooruitlopen", aldus de 33,3 procent-aandeelhouder van de renstal. "De prioriteit ligt bij het weekend dat voor ons ligt: presteer goed, haal het maximale uit onze prestaties en neem elke race zoals hij komt."