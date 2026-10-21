Max Verstappen had in aanloop naar de volgende Grand Prix nog even wat vrije tijd met zijn gezin en heeft dinsdagavond samen met de zevenjarige Penelope een bezoek gebracht aan een kermis en is daarbij ook een spookhuis binnengestapt.

Rond het uitstapje verschenen dinsdagavond berichten op social media, omdat vriendin Kelly Piquet de momenten op de kermis vastlegde. Onder de berichten reageerden volgers volop met knipogen naar de coureur en het horrorpersonage Chucky. Zo grapte een gebruiker dat het nooit goed afloopt voor de spoken zodra Chucky een spookhuis betreedt.

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Band met Penelope

Penelope werd in juli 2019 geboren uit de eerdere relatie van Piquet met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Sinds Verstappen en de Braziliaanse een stel vormen, is het meisje regelmatig te zien op de achtergrond tijdens de online livestreams van de coureur. De Nederlander omschrijft zichzelf als 'bonusvader' en legde in 2023 in een interview uit hoe hij zijn rol binnen het gezin ziet. Hij gaf destijds aan dat hij niet de vader van het meisje is, dat dit ook niet zijn doel is en dat hij het vooral belangrijk vindt dat zij een goede band houdt met haar eigen vader.

Richting Austin

Het ontspannen kermisbezoek valt midden in een drukke raceperiode voor de Limburger. Afgelopen zaterdag kwam Verstappen nog in actie tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe op het Portugese circuit van Portimão, waar hij in een Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen formatie Verstappen Racing als negende over de eindstreep kwam. Eerder deze maand pakte de coureur in Singapore nog de poleposition voor de sprintrace. Dit weekend wacht alweer de volgende krachtmeting in de koningsklasse van de autosport: van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma.

Max with P at the funfair BUT WAIT… he’s got a butter and squishy in his hands? 😭 hahaha https://t.co/3VJRmcUN6A — alena (@alenaamvp) October 20, 2026