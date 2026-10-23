Charles Leclerc heeft in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten fel uitgehaald naar Isack Hadjar. Volgens de Monegask zijn de beweringen van de Red Bull Racing-coureur, die stelde dat niet zijn eigen team maar Ferrari tijdens de vorige race in Singapore over de snelste auto beschikte, klinkklare onzin.

De discussie gaat over de onderlinge krachtsverhoudingen op het Marina Bay Street Circuit, waar Max Verstappen eerder deze maand met de overwinning aan de haal ging. Leclerc kwam in de kwalificatie slechts een halve tiende tekort op de poleposition van de Nederlander, maar zag de achterstand tijdens de race op zondag oplopen tot ruim zeven seconden bij het vallen van de vlag. Toch liet Hadjar optekenen dat Verstappen met een nog grotere voorsprong zou hebben gewonnen als de kopman van Red Bull Racing in Singapore in een Ferrari had gereden. De Fransman kende daar zelf overigens een moeizaam raceweekend: na een uitvalbeurt in de sprintrace vanwege motorproblemen moest hij de hoofdrace na een motorwissel vanuit de pitstraat aanvangen, om uiteindelijk als tiende over de streep te komen.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc haalt uit naar Hadjar

Als Leclerc in gesprek met onder meer RacingNews365 wordt geconfronteerd met de uitspraken van zijn collega, verwijst de Ferrari-coureur dat verhaal direct naar het rijk der fabelen: "Die uitspraken van hem zijn gewoon onzin, het is onzinnig om dat soort dingen te zeggen. Hij weet helemaal niet in wat voor auto wij rijden en wij hebben geen idee in wat voor auto zij rijden!", zo klinkt het geprikkeld uit de mond van de Monegask.

De tweede plaats van Leclerc in Singapore, achter winnaar Verstappen en voor Kimi Antonelli, betekende voor Ferrari het elfde podium van het seizoen. Desondanks plaatste Leclerc na dat resultaat al de kanttekening dat een tweede stek niet voldoende is. Hij benadrukte dat de Italiaanse grootmacht nieuwe onderdelen naar het circuit moet blijven brengen om het gat naar de voorkant van het veld te dichten.

Kleine verschillen in Austin

Aankomend weekend staat op het Circuit of the Americas in Austin de volgende krachtmeting op het programma. Op vrijdag worden daar de twee vrije trainingen verreden, gevolgd door de kwalificatie op zaterdag en de hoofdrace op zondag. Ongeacht welk team in Singapore de overhand had, rekent Leclerc in Texas wederom op een gevecht waarin minimale details de doorslag zullen geven.

"Het veld zit zo dicht bij elkaar dat het erg lastig is om te voorspellen waar we staan", vertelt de huidige nummer vijf uit het wereldkampioenschap. "We hebben wel een idee, maar als we het over zulke kleine verschillen hebben, hangt het allemaal af van wat je doet om je pakket te optimaliseren. Dat heeft echt een enorme invloed op deze auto's."

Mercedes zorgt voor verbazing bij Ferrari

In het constructeurskampioenschap bezet Ferrari momenteel met 444 punten de tweede plaats, achter koploper Mercedes (578 punten) en voor McLaren (339 punten) en Red Bull Racing (332 punten). Bij de coureurs gaat Antonelli aan de leiding met 340 punten, gevolgd door zijn teammaat George Russell met 238 punten, Lewis Hamilton (229 punten), Verstappen (221 punten) en Leclerc (215 punten). Antonelli krijgt in Austin zelfs zijn eerste kans om het wereldkampioenschap definitief in het slot te gooien.

Hoewel de Duitse formatie dus bovenaan staat, had men bij Ferrari de afgelopen weken eigenlijk verwacht dat de concurrent nog verder voor zou liggen. Leclerc vervolgt: "Mercedes verbaasde ons misschien nog wel het meest, omdat we de afgelopen races hadden verwacht dat zij verder voor de concurrentie zouden staan dan uiteindelijk het geval was. Maar als zij de performance uit de auto halen waarvan wij hadden verwacht dat die erin zit, zullen ze de komende races wel echt ver voor de rest staan. Verder zit het allemaal gewoon erg dicht bij elkaar."