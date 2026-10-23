Het raceweekend voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin gaat onder droge en warme omstandigheden verlopen. Van vrijdag tot en met zondag liggen de luchttemperaturen tijdens de sessies tussen de 26 en 28 graden Celsius, terwijl de wind op zondag aantrekt met windstoten tot maar liefst 40 kilometer per uur.

Het Circuit of the Americas in Texas vormt al sinds 2012 het decor voor de Amerikaanse Grand Prix, met uitzondering van het in 2020 vanwege COVID-19 geannuleerde evenement. Het raceweekend volgt op de Grand Prix van Singapore en telt op zondag een hoofdrace over 56 ronden. In het voorprogramma op het circuit staan dit weekend ook de F1 Academy, de Masters Historic en de Porsche Carrera Cup op het programma, op vrijdagavond aangevuld met een optreden van Maroon 5.

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Zonnige vrijdag

Op vrijdag schijnt de zon volop boven het circuit in Austin en blijft het volledig droog met nul procent kans op neerslag en 0 millimeter regen. De dagtemperatuur loopt op tot 29 graden bij een minimumtemperatuur van 14 graden Celsius, terwijl er een matige zuidoostenwind waait van 17 kilometer per uur met windstoten tot 19 kilometer per uur. Tijdens de eerste vrije training, die van 19:30 tot 20:30 uur Nederlandse tijd op het programma staat, bedraagt de luchttemperatuur 27 tot 28 graden Celsius. Later op de avond, wanneer de coureurs van 23:00 tot 00:00 uur Nederlandse tijd in actie komen voor de tweede vrije training, ligt het kwik op 28 graden Celsius.

Zonnige vrijdag

Op zaterdag en zondag maakt de zon plaats voor bewolking, al blijft de regenkans in de primaire weersverwachting op beide dagen op nul procent en 0 millimeter staan. Zaterdag bereikt de dagtemperatuur een waarde van 28 graden bij een minimum van 14 graden Celsius en neemt de zuidoostenwind toe naar 20 kilometer per uur, met uitschieters tot 27 kilometer per uur. Gedurende de derde vrije training (19:30 tot 20:30 uur Nederlandse tijd) ligt de luchttemperatuur tussen de 26 en 28 graden Celsius, waarna de kwalificatie van 23:00 tot 00:00 uur Nederlandse tijd wordt verreden bij 28 graden Celsius. Op zondag start de Grand Prix om 21:00 uur Nederlandse tijd bij een luchttemperatuur van 26 graden Celsius, een dagtemperatuur van 27 graden en een minimum van 17 graden Celsius. De zuidoostenwind trekt op de racedag verder aan naar 21 kilometer per uur, met de zwaarste windstoten van het weekend tot 40 kilometer per uur.

Hoge asfalttemperaturen

Hoewel de primaire weerwidget voor het gehele weekend nul procent kans op neerslag aangeeft, laten andere meteorologische modellen lichte afwijkingen zien voor de racedag. De officiële F1-weersverwachting rekent op vrijdag en zaterdag eveneens op 29 graden Celsius zonder neerslag, maar houdt voor zondag bij 28 graden Celsius rekening met een regenkans van twintig procent en windstoten die over de drie dagen oplopen van 30 en 35 naar 40 kilometer per uur. Daarbij kan de temperatuur van het asfalt op vrijdag en zaterdag boven de 55 graden Celsius uitkomen en op zondag rond de 50 graden Celsius liggen. Andere weermodellen houden het op regenkansen onder de tien procent bij circa 29 tot 30 graden Celsius en een zwakkere oost-zuidoostenwind van 10 tot 15 kilometer per uur op zondag, terwijl ESPN melding maakt van een lichte regenkans en een maximumtemperatuur van 32 graden Celsius. Omdat de algemene temperaturen onder de grens van 31 graden Celsius blijven, wordt er dit weekend geen officiële Heat Hazard uitgeroepen.