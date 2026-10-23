Jolyon Palmer is erg onder de indruk van het niveau dat Max Verstappen dit seizoen laat zien bij Red Bull Racing. Volgens de voormalig Formule 1-coureur reed de Nederlander lange tijd met een beduidend mindere bolide, maar beschikt hij dankzij de grote update aan de RB22 in Bakoe inmiddels over het sterkste totaalpakket. Dat laat de analist optekenen in het programma Weekend Warm-Up van Formula1.com.

Die technische ommekeer zorgt in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten van aankomend weekend voor heel andere krachtsverhoudingen op de grid. Terwijl Ferrari voor het raceweekend in Austin nog met vraagtekens kampt rondom een nieuw upgradepakket, ziet Palmer dat de Oostenrijkse renstal inmiddels op uiteenlopende circuits sterk voor de dag komt. "Ferrari is een vraagteken, omdat ze daar een nieuwe vloer en een upgrade hebben. We zullen zien hoe dat werkt. Ze zouden sneller kunnen zijn, maar Max en Red Bull lijken echt aan een opmars bezig", klinkt het uit de mond van de Brit.

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Moeizame seizoensstart voor Verstappen en Red Bull Racing

Om de huidige vorm van Verstappen in perspectief te plaatsen, wijst Palmer op de lastige openingsfase van het Formule 1-kampioenschap. Red Bull Racing scoorde in de eerste drie races van het jaar slechts zestien punten en kwam destijds ongeveer een seconde per ronde tekort ten opzichte van koplopers Mercedes en Ferrari. "Vergeet niet hoe slecht ze aan het begin van het jaar waren. In China zaten ze in de kwalificatie een seconde van het tempo af. In Japan haalde Max Q3 niet en was hij 1,2 seconde langzamer", zo legt de analist uit.

Door die matige seizoensstart werden er al snel vraagtekens gezet bij de toekomst van de Red Bull-kopman, terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli de ene na de andere overwinning wist te pakken. "Red Bull lag compleet overhoop, Max was niet gelukkig en iedereen vroeg zich af of hij zou vertrekken", blikt Palmer terug op die onrustige periode. Ondanks het gebrek aan snelheid in de RB22 wist de Limburger volgens hem vrijwel constant het maximale uit zijn materiaal te halen. "Er waren races waarin je aan het einde een Mercedes zag, een Ferrari, misschien Lando Norris op het podium, en dan dacht je ineens: Max staat er gewoon wéér."

Ommekeer na grote update in Bakoe

Volgens de inschatting van Palmer vormde het raceweekend in Monaco het kantelpunt in de puntentelling. Waar Verstappen na die race volgens de berekening van de voormalig Formule 1-coureur nog tegen een achterstand van 113 punten op WK-leider Antonelli aankeek, leverde de Nederlander sindsdien nog maar zes punten in op de Italiaan. De definitieve technische doorbraak volgde eind september tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe, waar Red Bull Racing een grote update op de RB22 introduceerde waarmee meerdere zwakke plekken van de auto werden verholpen.

In de daaropvolgende races in Maleisië en Singapore vertaalde dat verbeterde pakket zich direct in de enige twee zeges van Red Bull Racing dit seizoen. Palmer benadrukt hoe knap het is dat de auto op zulke verschillende circuits domineert. "Als je naar Maleisië en Singapore kijkt, dan zijn dat heel verschillende banen", trapt hij af. "De laatste twee races hadden ze de beste auto, of zaten ze er in Singapore heel dicht bij. En nu de auto zo goed is, wint hij."

Zorgwekkend niveau richting Grand Prix in Austin

Verstappen heeft dit jaar inmiddels 221 punten achter zijn naam staan, maar kijkt in het kampioenschap nog altijd tegen een achterstand van 119 punten op koploper Antonelli aan. Toch heeft Palmer een hoge pet op van wat de Nederlander laat zien. De analist stipt aan dat de Limburger weliswaar niet foutloos was, maar over het hele jaar genomen op een uitzonderlijk hoog niveau presteert. "Dat laat gewoon het niveau van de coureur zien. Hij is niet perfect geweest. In Zandvoort crashte hij en er zijn één of twee momenten geweest waarop je zag dat hij ook maar menselijk is", klinkt het.

Dit weekend wacht op het Circuit of the Americas in Austin een nieuwe graadmeter voor de vernieuwde RB22. Volgens Palmer ligt de Amerikaanse baan qua karakter dicht bij het circuit van Maleisië, waar Verstappen eerder deze maand al met de overwinning aan de haal ging. Bij een vijfde zege in Texas zou de Nederlander bovendien op gelijke hoogte komen met het circuitrecord van Lewis Hamilton. Palmer ziet de combinatie van de opgeleefde Red Bull en de vorm van Verstappen dan ook als een serieuze waarschuwing voor de concurrentie: "Over het algemeen denk ik dat het niveau waarop hij dit jaar heeft gepresteerd behoorlijk zorgwekkend is voor de andere teams."