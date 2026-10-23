Max Verstappen heeft in Austin nuchter gereageerd op de verschenen memoires van voormalig teambaas Christian Horner en het feit dat vader Jos de afgelopen tijd veelvuldig in de berichtgeving rondom dat boek opduikt. De coureur van Red Bull Racing laat in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten weten dat hij het werk zelf niet heeft opengeslagen en geen behoefte voelt om publiekelijk op de inhoud in te gaan.

Het boek van Horner, dat de titel 'Drive' draagt, verscheen donderdag bij uitgeverij Penguin en blikt terug op zijn twintigjarige periode aan het roer van de Oostenrijkse formatie, waar hij in juli 2025 als teambaas en CEO werd vervangen. Gevraagd naar de publicatie en de passages waarin hijzelf en zijn vader veelvuldig worden genoemd, houdt de Nederlander zich op de vlakte. "Wat heeft mijn vader ermee te maken? Ik heb het boek niet gelezen. Eerlijk gezegd lees ik zelfs nooit boeken", zo stelt Verstappen tegenover de aanwezige media in Austin.

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Discussie over verleden

Rondom de lancering van het boek kwam de vader van de Red Bull-coureur regelmatig ter sprake in de media. Zo liet Horner dinsdag in de Up to Speed-podcast weten dat zijn voormalige pupil volgens hem nog altijd op zoek is naar de goedkeuring van zijn vader. Daarnaast beschrijft de Brit in zijn memoires hoe voormalig adviseur Helmut Marko destijds niet direct stond te springen om de familie binnen te halen en de oud-coureur destijds zelfs een nachtmerrie zou hebben genoemd, toen de komst van de jonge Nederlander voor het eerst ter sprake kwam. Marko en oud-coureur Ralf Schumacher hebben die lezing inmiddels weersproken, waarbij laatstgenoemde het verhaal van de oud-teambaas als een onwaarheid bestempelde en Marko zich achter die woorden schaarde.

Focus op heden

Hoewel de verhalen uit de tijd van hun gezamenlijke samenwerking veel stof doen opwaaien, weigert de coureur op het Circuit of the Americas om de verschillende lezingen tegen het licht te houden. "Maar ik vind ook niet dat ik hier moet blijven zeggen wat volgens mij waar is of niet, of welke gebeurtenissen ik op een andere manier heb ervaren. Dat hoort allemaal bij het verleden. We hebben samen een geweldige periode gehad en lange tijd samengewerkt. Voor mij is het belangrijkst wat er op dit moment gebeurt. Ik ben gefocust op dit weekend en op volgend jaar. Ik ben gelukkig", zo legt hij uit.

Wisselingen binnen team

Binnen de renstal vonden het afgelopen anderhalf jaar de nodige verschuivingen plaats in de top, met zowel het vertrek van Horner medio vorig jaar als het afscheid van Marko eind 2025 na twintig dienstjaren. De kopman van het team ziet die veranderingen als een natuurlijk proces in de sport en sluit het onderwerp voor zichzelf definitief af: "Natuurlijk zijn er in de loop der jaren mensen in het team gekomen en weer vertrokken. Maar ik heb geen zin om hier opnieuw alles uit mijn perspectief uit te leggen, en ook niet om te vertellen wat volgens mij in het verleden wel of niet is gebeurd."