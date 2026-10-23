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'FIA overweegt grote ingreep in ADUO-regels om Honda en F1-veld te helpen' — Foto: © IMAGO

Bortoleto, Colapinto en Lindblad wisselen motoronderdelen en krijgen gridstraf

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voor Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto en Arvid Lindblad wordt het zondag rekening houden met een gridstraf. De drie coureurs hebben namelijk de nodige motoronderdelen laten wisselen en worden daarom plekken naar achteren gezet.

Lindblad laat in Austin zijn zesde verbrandingsmotor installeren, terwijl er vier zijn toegestaan. De Racing Bulls-coureur wordt zaterdag na de kwalificatie op het Circuit of The Americas dan ook vijf plekken naar achteren gezet. Colapinto maakt gebruik van zijn vierde control electronics unit, terwijl er drie zijn toegestaan en wordt zondag tien plekken naar achteren gezet.

Gridstraf

Ook Bortoleto kan zich opmaken voor een start in de achterhoede. Zo heeft hij zijn vierde energy store unit laten installeren. Ook is er een vierde control electronics unit gemonteerd en heeft hij in totaal twintig plekken straf gekregen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ook heeft de Braziliaan een nieuwe turbocompressor, uitlaat en hulpcomponenten voor de aandrijflijn, maar die vallen allemaal nog binnen de toegestane limiet.

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