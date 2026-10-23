Leclerc noteert snelste tijd in eerste training, Verstappen volgt op korte afstand

Na de intensieve drukke laatste maanden hadden de coureurs even een weekje rust, maar inmiddels zijn we aanbeland in Austin voor de eerste race van de volgende triple-header. We begonnen met de eerste vrije training, waar het Charles Leclerc was die de snelste tijd van de sessie wist te noteren.

Terwijl Max Verstappen zijn weekend vulde met het GT3-racen in Portimão, konden de overige teams, coureurs en medewerkers even een weekje genieten van wat rust om de batterijen op te laden. Vanaf vandaag gaan we namelijk min of meer in bijna één rechte streep richting het slot van het seizoen. Deze vrijdag trappen we af in Austin op het altijd vermakelijke Circuit of the Americas, waar Verstappen natuurlijk met een hoop vertrouwen naartoe gaat. Niet alleen presteert Nederlander hier altijd goed, de vorm van Red Bull is de afgelopen weken verre van slecht te noemen.

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Ferrari snel op tempo

Met die wetenschap in het achterhoofd begon het veld aan de eerste training van het weekend. Met de nodige aero rakes op de verschillende wagens om data te verzamelen en Colton Herta geposteerd in de wagen van Sergio Pérez, gingen er een hoop rijders de baan op. In de openingsfase van de sessie waren het voornamelijk de harde en mediumbanden die we onder de wagens zagen liggen. Verstappen had het nodige te klagen op de boardradio tegenover zijn nieuwe race engineer, Tom Hart. De Ferrari's bleken in ieder geval rap op snelheid te zijn en wisten in de openingsfase de snelste tijden te noteren, met Charles Leclerc met een 1:36.761 voorop.

Verstappen ook snel

Langzaamaan besloten sommige teams om ook de softs onder de wagens te schroeven om zo op de snellere kwalificatieruns te mikken. Het duurde bij Williams ondertussen lang voordat er bolides het asfalt op kwamen. Pas vlak na het passeren van het eerste half uur zagen we Carlos Sainz voor het eerste de baan opgaan in Texas. Verstappen wist met de softs op te klimmen naar de tweede stek op korte afstand achter snelste man Leclerc, terwijl we George Russell even een foutje zagen maken en rechtdoor schieten. Even later wist Verstappen wederom harder te gaan en steeds meer in de wagen te vinden. Met een 1:35.860 schoof hij door naar P1.

Mercedes nog niet geweldig

Lang kon de Nederlander niet van zijn snelste positie genieten, want Leclerc dook weer onder die tijd door met een 1:36.052. Richting het einde van de sessie wist eindelijk het team van Williams ook rondjes op het asfalt te leggen, maar een gunstige sessie was het dus allerminst voor het team van Sainz en Alex Albon. Terwijl de rijders in het restant van de - verder zonder grote chaos verlopen -sessie met name de long runs afwerkten, konden we dus Leclerc uiteindelijk als snelste coureur van de sessie noteren, met Verstappen vlak achter hem. Lando Norris completeert de top drie, terwijl de Mercedessen dus nog niet echt geweldig uit de verf kwamen met een vierde en vijfde plek, vlak voor Lewis Hamilton.