Ferrari, Red Bull Racing en McLaren hebben vrijdag voorafgaand aan de eerste vrije training op het Circuit of the Americas in Austin hun nieuwe upgrades gepresenteerd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Uit de ingediende documenten die de FIA voor de start van de trainingssessies heeft vrijgegeven, blijkt dat er zeven van de elf teams met aangepaste onderdelen naar Texas zijn afgereisd. Naast de drie topteams hebben ook Racing Bulls, Alpine, Audi en het nog puntloze Cadillac wijzigingen doorgevoerd aan hun bolides voor de negentiende ronde van het seizoen. Bij Red Bull Racing hoopt men met de aanpassingen aan de RB22 voort te bouwen op de dominante zeges van Max Verstappen in Maleisië en Singapore, waar de Nederlander op het Marina Bay Street Circuit zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam wist te schrijven. Red Bull introduceert een nieuwe voorvleugel, waarmee het team wil voortbouwen op de twee zeges van Verstappen. De RB22 zal bovendien zijn uitgerust met een nieuwe voorwielophanging, die gericht is op het verbeteren van de betrouwbaarheid van het materiaal.

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Technische wijzigingen

In Maranello is er voor de SF-26 een pakket samengesteld dat uit vier herziene onderdelen bestaat, in wat naar verwachting de laatste grote ontwikkelingsstap van het jaar is voor het Italiaanse team. Nadat de renstal begin september in Monza al een nieuwe krachtbron introduceerde, ligt de focus in Austin volledig op de aerodynamica rond de vloer en de carrosserie. Ook concurrenten Red Bull Racing en McLaren hebben specifieke onderdelen aangepast, terwijl Mercedes geen nieuwe onderdelen heeft aangemeld bij de autosportbond. De koploper in het constructeurskampioenschap voerde tijdens het vorige raceweekend in Singapore al een vergelijkingstest uit en laat WK-leider Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot George Russell in Texas allebei met die nieuwste specificatie van de W17 rijden.

Twijfels bij Ferrari

Hoewel de Italiaanse renstal op papier het grootste aantal aangepaste onderdelen meeneemt naar de Verenigde Staten, rekent Hamilton zich nog zeker niet rijk. De zevenvoudig wereldkampioen, die in Singapore als zesde eindigde nadat zijn banden verslechterden toen hij op verzoek van het team laat in de race buiten bleef, laat tijdens de persconferentie van de FIA op donderdag weten dat de tijdwinst minimaal is. "We hebben dit weekend een heel, heel kleine upgrade. Het is minder dan een tiende. Het is ongeveer een halve tiende. Ik denk niet dat dat ons voldoende vooruit stuwt om die achterstand daadwerkelijk aan te vechten", zo verklaart de Brit in Austin. "Maar misschien past de baan bij onze auto, en misschien hebben zij een eenmalig weekend. Misschien heeft Mercedes weer een off-weekend, en dan zijn wij er om dat te pakken."