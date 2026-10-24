Verstappen is gewaarschuwd na "behoorlijke stap vooruit" rondom grote zorgen Mercedes

Mercedes rijdt tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten op beide W17-bolides met het vernieuwde upgradepakket. Die keuze volgt na grote twijfels in Singapore. De renstal vreesde destijds een verlies van een halve seconde met de nieuwe onderdelen, waarna George Russell met de oude specificatie P2 pakte in de sprintkwalificatie en Kimi Antonelli op het nieuwe pakket terugviel naar P7. Maar er is een "behoorlijke stap vooruit" gezet en dus moeten Max Verstappen en co op scherp staan.

In aanloop naar het evenement op het Circuit of the Americas draaide het bij Mercedes vooral om de vraag hoe het team verder moest met de onderdelen die eerder in Sepang werden geïntroduceerd. Waar de renstal aanvankelijk nog rekende op een tijdwinst van drie tienden van een seconde, schatte teambaas Toto Wolff in dat de prestaties juist met maximaal een halve seconde achteruit waren gegaan, omdat de vernieuwde W17 een stuk lastiger te besturen bleek. In Singapore nam het team daarom het besluit om beide configuraties naast elkaar te testen na moeizame vrije trainingen. Tijdens de sprintkwalificatie op het stratencircuit zette George Russell met de oudere specificatie de tweede tijd neer, terwijl zijn Italiaanse teamgenoot met het nieuwe pakket flink worstelde met de balans en als zevende eindigde op een achterstand van 0.573 seconde.

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Ommekeer in Austin na stroeve start

Na data-analyses houdt het team in Austin, Texas toch vast aan de upgrades. "Dat we beide auto's met hetzelfde upgradepakket rijden, is nuttig, want het stelt ons in staat verschillende configuraties uit te proberen", begon Antonelli tegenover AutoRacer. "Dankzij de week pauze na Singapore hebben we de data kunnen analyseren. Toch proberen we nog steeds te begrijpen hoe we de auto in het juiste venster moeten positioneren."

Na een moeizame eerste training in de Verenigde Staten zorgden ingrepen aan de afstelling voor een ommekeer. De kampioenschapsleider klokte in de tweede sessie de tweede tijd, net achter Charles Leclerc. Antonelli kende wel een valse start: "VT2 begon slecht omdat de stoel niet goed vastzat, waardoor de eerste ronde aanvoelde als een achtbaan in de snelle bochten. We hebben wat tijd verloren, maar het was een prima herstel. Ik voelde me beter in de auto dan in VT1."

Aan de andere kant van de pitbox sloot Russell de tweede vrije training af op de vijfde positie met een rondetijd van 1:36.035, op zeven tienden van de snelste man. De Brit zag gedurende de sessie nog een snelle ronde geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits en had in zijn poging daarna een flink moment in de eerste sector. Desondanks kijkt hij tevreden terug op de stappen die er met de updates zijn gezet. "Het was een nuttige dag op de baan om ons upgradepakket beter te leren kennen. De auto was in VT1 niet op zijn best, maar we hebben voor VT2 goede verbeteringen doorgevoerd en daarmee zit de auto duidelijk in de goede richting. Er moet nog werk worden gedaan, gezien hoe sterk de andere topteams zijn", aldus Russell.

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Shovlin verklaart ingrepen, Lord verwachting spanning vooraan

Andrew Shovlin verklaarde de ommekeer: "VT1 is niet goed verlopen. We wilden een breder venster voor de setup verkennen met het upgradepakket op beide auto's, maar we hadden problemen met het blokkeren van de wielen. Dat was een grote beperking, zowel in korte runs als in racesimulaties. We hebben de auto's vóór de middagsessie opnieuw afgesteld, wat minder balansproblemen opleverde, een voorspelbaardere auto en betere rondetijden", legde de directeur van trackside engineering uit.

Ook plaatsvervangend teambaas Bradley Lord zag dat de wijzigingen tussen de twee trainingen door direct resultaat opleverden voor hoe de auto te besturen viel. "Veranderingen tijdens de pauze zorgden ervoor dat de auto minder 'spinde', waardoor bochten genomen konden worden zonder de gaspedaal te zwaar te gebruiken en de achterbanden te oververhitten. Het is een behoorlijke stap vooruit, en de situatie ziet er veel solider uit", zei Lord. Richting de rest van het weekend wees hij tevens op hoe belangrijk het Pirelli-rubber is op het asfalt in Texas: "Bandenmanagement is absoluut cruciaal in Austin. Als je de achterbanden in goede staat houdt en ze in de derde sector goed laat werken, dan opent dat alle strategieën."

Richting de kwalificatie verwacht de Britse engineer minimale marges vooraan het veld: "De top vier teams liggen erg dicht bij elkaar en het kan niet worden uitgesloten dat geen van hen het tempo heeft voor pole." Hoe klein de onderlinge marges zijn, bleek op vrijdagmiddag ook wel tijdens de long runs. Daarin lieten naast Leclerc en Antonelli ook Max Verstappen - die in de tweede training de derde tijd klokte op 0.189 seconde van P1 - en Lando Norris zich vooraan zien. "Racesimulaties laten weinig verschil zien tussen Leclerc, Verstappen, Kimi en Norris, die er erg sterk uitziet. De verschillen zijn ongeveer een anderhalf tiende, of hier en daar zelfs maar een tiende, dus ze zullen in de race heel dicht bij elkaar zitten", zo analyseerde Lord.