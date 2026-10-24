Na de tweede vrije training verschenen er op social media diverse foto's van Max Verstappen die als laatste uit de coureursvergadering op vrijdag kwam. De Nederlander sprak na de vergadering namelijk met de FIA over de vele hobbels op het circuit in Austin, zo meldt De Telegraaf.

Verstappen gaf aan dat hij het circuit zelf enorm gaaf vindt, maar dat de hobbels er al jaren een probleem vormen. Daarbij ging de viervoudig kampioen een stap verder en wees hij op mogelijke blijvende rugklachten, want het ging immers om klappen van bijna 9G.

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Verstappen in gesprek met de FIA

Tijdens de drivers' briefing waren de hobbels een onderwerp van gesprek. Tim Malyon gaf daar namens de FIA aan dat er aan de problemen wordt gewerkt, maar dat de problemen van fundamentele aard zijn. Zo gaat het voornamelijk om de ondergrond waarop het circuit is gebouwd, waardoor de hobbels verschuiven. Ook na de vergadering werd Verstappen in gesprek gezien met Malyon. "Insiders spreken van een constructief onderhoud en dat de FIA zijn zorgen begrijpt", zo meldt de krant.