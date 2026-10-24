De FIA is samen met de Formule 1-teams en de motorfabrikanten op zoek naar een oplossing voor de softwareproblemen die zich eerder deze maand voordeden tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Aan het einde van de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin werd daarom een gerichte simulatie uitgevoerd om extra softwarebeveiligingen voor de power units te testen.

De testprocedure richtte zich specifiek op de zogenoemde low grip-modus van de power units (PU). In die stand gaat het maximale vermogen van de elektromotor omlaag van 300 naar 250 kilowatt, met een verdere afname op technisch lastige gedeelten van het circuit. De openingssessie op het Texaanse Circuit of the Americas werd gebruikt om via specifieke handelingen van de coureurs te controleren of de aangepaste beveiligingen werken zoals het hoort. Op de tijdenlijst zette Ferrari-coureur Charles Leclerc in die eerste vrije training overigens de snelste tijd neer met een 1:36.052, waarmee hij maar liefst 0.084 seconden sneller was dan Max Verstappen in zijn Red Bull RB22.

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FIA geeft tekst en uitleg over simulatie bij Turn 15

Voorafgaand aan de test legde de FIA in een statement uit hoe de opzet aan het einde van de training eruit zou zien. "Als onderdeel van de voortdurende verfijningen van de PU-software voor de low grip-modus voert de FIA, samen met de teams en de PU-fabrikanten, aan het einde van VT1 een simulatie uit, waarbij de auto's in de low grip-modus rijden en specifieke input van de coureurs tijdens de in-lap gebruiken om aanvullende softwarebeveiligingen te testen", zo luidde de officiële verklaring van de FIA.

De procedure had direct zichtbare gevolgen voor hoe de slotfase op het circuit in Texas verliep. "Dit betekent dat de auto's aan het einde van de sessie een korte afstand met lage snelheid rijden bij bocht 15", vervolgde de FIA in het statement. Dat de bolides langzaam reden bij de vijftiende bocht, hoorde dus gewoon bij het geplande testprotocol en wees niet op een nieuw technisch mankement.

Oorzaak van de chaos op het Sepang International Circuit

De ingreep is een direct gevolg van de chaotische taferelen tijdens de Grand Prix van Bahrein, die in het eerste weekend van oktober eenmalig werd verplaatst van Sakhir naar het Sepang International Circuit. Vlak voor die wedstrijd zorgde een stevige regenbui voor een natte baan, waarna meerdere coureurs tijdens de formatieronde ineens te maken kregen met onbedoeld vermogensverlies.

Uit de analyse van de internationale autosportbond bleek dat het probleem in Maleisië werd veroorzaakt door een combinatie van een laag motortoerental, weinig grip, de energiemanagement-instellingen voor nat weer én de specifieke sectorindeling van het circuit. Deze softwarefout was niet eerder naar voren gekomen tijdens testdagen of tijdens de ronden naar de startgrid. De technische afdeling van de FIA greep op de racedag zelf al in. Tijdens de uitgestelde start werd er namelijk een bijgewerkte softwarerelease naar alle deelnemende teams gestuurd, waarmee de energielimiet in de getroffen sectoren werd weggehaald.

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Tombazis wijst naar gebrek aan natweertests

Volgens Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, speelde het ontbreken van wintertests onder natte omstandigheden een grote rol bij het ontstaan van de problemen op Sepang. Na een volledige evaluatie van het incident heeft de autosportbond besloten om de natweer-software voor het raceweekend in de Verenigde Staten dus verder aan te passen en samen met de motorleveranciers op het asfalt te valideren.