Lewis Hamilton moet toch wel zijn pet afdoen voor wat Red Bull Racing met hun eigen power unit voor elkaar heeft weten te boksen. Zo is de Oostenrijkse verbrandingsmotor de beste, waardoor het geen gebruik mag maken van de ADUO, en wist Max Verstappen ermee de laatste twee races te winnen.

Red Bull Powertrains is samen met Ford gestart om de power units van dit seizoen te ontwikkelen. Het opnemen tegen de grote fabrikanten, die al meer dan honderd jaar de expertise bezitten, was de grote uitdaging. Daarvoor werden er ook knappe koppen bij rivalen weggeplukt en wist de DM01 in Maleisië voor het eerst op de hoogste trede te staan. Het past perfect in de filosofie van Red Bull, door als energiedrankjesbedrijf ook te excelleren in andere takken van sport.

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'Red Bull levert fantastisch werk af'

Hamilton legt op de persconferentie in Austin zijn bewondering voor het Oostenrijkse team uit: "Red Bull heeft jarenlang fantastisch werk geleverd. Ze blijven me verrassen en ik heb jaren geleden, toen ik jonger was, al toegegeven dat ik het mis had. Ik dacht dat ze nooit zouden kunnen bereiken wat andere teams als McLaren, met al hun historie, en Ferrari, met al hun historie, voor elkaar kregen. Maar dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben bewezen dat ik ongelijk had en zijn door de jaren heen enorm succesvol gebleven."

Red Bull Ford

Daarnaast kwam ook het motorproject erbij en hoewel er begin dit jaar enkele verwachte problemen waren, lijkt de snelheid nu te zijn gevonden. "Maar als het om deze motor gaat, dacht ik dat niemand een betere motor zou kunnen bouwen dan bijvoorbeeld Mercedes of Ferrari, met de middelen, ervaring en intellectuele eigendommen waarover zij beschikken. En toch hebben ze ons opnieuw allemaal ongelijk gegeven", aldus Hamilton.