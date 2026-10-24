We maken ons op voor het laatste trainingsuurtje op het Circuit of the Americas. Ferrari was vrijdag erg snel, maar Max Verstappen zat daar niet ver achter. Ook Lando Norris leek in de buurt te komen van de snelste tijden en Mercedes moet nog wat vinden. Volg live alle ontwikkelingen van de derde vrije training van de Grand Prix van de Verenigde Staten.
LIVE | Derde vrije training GP Verenigde Staten
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De vlag hangt inmiddels uit en Lewis Hamilton sluit de sessie als snelste af. Max Verstappen bezet P2 en Charles Leclerc wist de derde tijd te rijden. Straks om 23:00 uur zijn we terug, maar dan met de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tot dan!
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Verstappen kende nog wel een flink momentje! Zo had hij flink wat overstuur bij het inkomen van de langzame bochten, gaat hij snel op zijn gas maar breekt de achterkant uit en lijkt het net of hij een donut zet. Vreemd moment.
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Verstappen is ook bezig op de baan, maar weet niet te verbeteren. Dat geldt voor bijna iedereen, maar we zitten dan ook in de absolute slotfase van de sessie.
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Hadjar schiet in de S-bochten even rechtdoor en geeft aan: 'Jongens, kijk even naar de vloer. De auto ging alle kanten op.'
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De stewards gaan kijken naar het momentje dat Bortoleto Hamilton zou hebben opgehouden. De afgelopen Grand Prix-weekenden was het juist Hamilton die zo nu en dan collega's in de weg zat en daarbij zijn er geen echte straffen uitgedeeld. Het wordt interesssant om te zien wat de FIA gaat doen.
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Oscar Piastri was aan het stampen, maar schiet van de baan in bocht negentien. Daarmee is het rondje ook gelijk weg en kan hij het met nog zes minuten te gaan, opnieuw proberen.
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Bortoleto zat Hamilton in de weg aan het einde van het rechte stuk achter op het circuit. Bortoleto kon eigenlijk niet echt een andere kant op, maar Hamilton laat via de boordradio weten er niet blij mee te zijn.
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Maar het rondje van Leclerc wordt ook afgepakt. Vanwege de gevreesde bocht negen waarin ook hij een tracklimit pakte, net als Norris eventjes daarvoor.
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Norris zit nog echt te worstelen. In bocht negen had hij een flink momentje overstuur, maar Leclerc die erachter rijdt is een stuk sneller. De Monegask neemt de snelste tijd weer over met een 1:34.810.
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Hamilton gaat ook een tandje sneller en hij staat nu bovenaan met een 1:34.893.
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Leclerc duikt nu onder de tijd van Antonelli met een 1:35.127. De tijd van Antonelli is afgepakt vanwege een tracklimit, maar Verstappen springt nu naar P1 met een 1:35.061.
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Verstappen zit in de eerste sector al onder de tijd van Antonelli. De tweede sector is wel iets langzamer.
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Russell schaaft ook wat van zijn tijd af. De 1:35.381 is goed genoeg voor P3. Ondertussen komen Hamilton, Verstappen, Norris en Piastri op verse setjes rode banden naar buiten.
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Met een 1:35.015 springt Antonelli naar de snelste tijd.
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Antonelli gaat op een vers setje softs beginnen aan zijn kwalificatiesimulatie. Sector één is al paars, de tweede sector ook.