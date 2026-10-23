Max Verstappen was afgelopen week op social media al fel over de vele haatberichten die GT3-teamgenoot en protégé Chris Lulham kreeg. In Austin zet hij die woorden kracht bij en stelt hij dat kritiek richting hem hem eigenlijk niet zoveel interesseert, maar dat hij voor de jonge coureurs wel direct zal bijspringen.

Verstappen kwam afgelopen weekend in Portimão in actie en moest daarbij de auto delen met Lulham en Ben Barnicoat. Tijdens de stint van Lulham ging het mis. De Brit tikte een collega aan, die daarna in de rondte ging, en moest vervolgens een drive-throughpenalty uitzitten. Verstappen kon in de stint daarna nog knap terugkomen vanaf P24 naar P9, maar veel 'fans' waren op social media boos over de actie van Lulham en trokken fel van leer.

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'Extreme berichten'

Tegenover onder andere PlanetF1 legt Verstappen in Austin uit dat er veel online haat is, maar dat er een rol voor de socialmediabedrijven is weggelegd: "Dat begint al bij de socialmediabedrijven zelf, waar je net zoveel trollaccounts kunt aanmaken, zonder echte namen of adressen." Daarbij vindt Verstappen kritiek geen probleem, zolang die maar op hem is gericht: "Mensen kunnen online zeggen wat ze willen. Ik bedoel, wat mij persoonlijk betreft, het kan me niet schelen. Als het op mij gericht is, kunnen ze allemaal de pot op. Maar als het een van mijn jonge coureurs betreft, die niet gewend is aan dit soort druk en aandacht, en ze beginnen dit soort dingen te schrijven, dan is dat wel heel extreem. Daarom vond ik het nodig om die verklaring af te geven."

Reactie Lulham

Lulham zelf was dus het doelwit, maar hij heeft zich er niet door laten kennen. "Hoewel ik er natuurlijk met hem over heb gepraat, en ik probeer ervoor te zorgen dat hij er niet te veel over leest, en ik ken zijn karakter. Ik denk dat hij er vrij relaxed mee omgaat, maar het is nog steeds niet leuk en absoluut niet verdiend, want hij is allereerst gewoon een geweldige kerel. Hij is natuurlijk aan het leren. We leren allemaal. We maken allemaal fouten. Dat is voor mij ook geen probleem, toch? Hij heeft het hele weekend fantastisch gereden en toen maakte hij een klein foutje. Natuurlijk leverde dat ons een penalty op, maar er is geen reden om hem daarop aan te vallen."