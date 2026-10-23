Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt dit weekend niet alleen de verrichtingen van Kimi Antonelli en George Russell in de gaten. Zo is zoon Jack namelijk ook aan het racen en daarbij ging het er toch wel heftig aan toe. De jongeling was betrokken bij een crash, waarbij een collega met kart en al over hem heen kwam.

Voor het team van Mercedes kan er dit weekend al beslag worden gelegd op kampioenschapsgoud met Antonelli in Austin. Toch moet daar wel een heleboel goed vallen voor de Italiaan. Zo moet Russell niet hoger dan P9 eindigen en Lewis Hamilton moet niet verder komen dan P5.

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Crash tijdens kartrace

Toch was er ook even flink wat schrik bij Toto Wolff toen zoon Jack ging karten. De jongeling was bezig aan zijn laatste ronde en werd ineens onderdeel van een crash, waarbij een collega over de jongeling heen schoot, hem daarbij raakte en Jack van geluk mag spreken dat zijn helm zat waar hij zat. Na een kleine behandeling werd duidelijk dat het oké is met Jack en dat hij morgen weer 'gewoon' gaat racen. Bekijk hier de beelden.