Gabriel Bortoleto heeft zich tijdens het raceweekend in Austin kritisch uitgelaten over de staat van het asfalt op het Circuit of the Americas. De Audi-coureur klaagt over de vele hobbels op de baan van de Grand Prix van de Verenigde Staten en vindt dat het door de problemen F1-onwaardig is. Hij sluit zich met zijn kritiek aan bij de eerdere klachten van Max Verstappen over het wegdek in Texas.

Het circuit in Austin staat al langer bekend als een van de oneffenste banen op de kalender. Waar dat door komt, is dat het asfalt is aangelegd op een kleiachtige ondergrond die bij regen uitzet en bij droogte weer krimpt, met golvend asfalt als gevolg. De organisatie heeft in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten van aankomende zondag het gedeelte tussen bocht 9 en bocht 11 opnieuw geasfalteerd en tevens zijn de oneffenheden bij bocht 12 en bocht 19 geëgaliseerd. Op de rest van het circuit stuiteren de auto's echter nog flink.

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Bortoleto kraakt hobbelig asfalt in Austin

"Het is echt pijnlijk. Eerlijk gezegd zou het wat betreft de standaard in de Formule 1 niet zo mogen zijn. Ik bedoel, het is gewoon jammer", begon Bortoleto, die vindt dat de recente werkzaamheden het probleem op de belangrijkste punten niet hebben opgelost, bij PlanetF1. "Ik denk dat ze wat meer van de hobbelige delen opnieuw moeten asfalteren, omdat ze nu het deel van de baan opnieuw hebben geasfalteerd waar je in feite rechtdoor rijdt, dus dat maakt eigenlijk niet uit."

Ondanks de klachten over de ondergrond rijdt de Braziliaan wel graag in Texas. Hij hoopt dan ook dat de organisatie het probleem voor toekomstige edities grondiger gaat aanpakken. "Hopelijk kunnen ze het in de toekomst oplossen, want het is een geweldig circuit, een geweldige lay-out, en ik rijd hier graag", vervolgde de coureur die momenteel op de vijftiende plaats staat in het wereldkampioenschap. "Maar met deze hobbels kan het soms gevaarlijk zijn."

Steun voor eerdere kritiek van Verstappen

Bortoleto staat niet alleen met zijn zorgen over de veiligheid. Eerder dit weekend noemde Verstappen de hobbels op het Amerikaanse circuit al "onacceptabel" en "uit de hand gelopen". De Limburger, die met 221 punten momenteel de vierde plek in de tussenstand bezet, waarschuwde voor fysieke klachten op de lange termijn en wees daarbij naar een scan van zijn eigen rug. Lokale reparaties helpen volgens de Red Bull Racing-coureur niet meer en de volledige ondergrond moet structureel op de schop. Circuitdirecteur Bobby Epstein stelde daarentegen dat de baan in zeer goede staat verkeert, op één hobbel onderaan de eerste bocht na.