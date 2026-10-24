F1-analist ziet doorbraak bij Verstappen en Red Bull in Austin: "Dat hebben ze nu"

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben vrijdag een veelbelovende openingsdag achter de rug voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Volgens voormalig teammanager en Formule 1-analist Peter Windsor heeft de Oostenrijkse renstal tijdens de langere runs in Austin voor het eerst dit jaar uitstekende tests uitgevoerd. In een analyse op zijn eigen YouTube-kanaal laat hij weten dat het prestatieniveau van het team daardoor volop aanwezig is.

Verstappen jaagt in Texas op een derde zege op rij na zijn eerdere overwinningen in Maleisië en Singapore, maar op vrijdag moest de 29-jarige Nederlander het twee keer afleggen tegen Charles Leclerc. In de eerste vrije training klokte de Monegask met 1:36.052 de snelste tijd. De viervoudig wereldkampioen zag een snellere ronde geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits en sloot de sessie op 0,084 seconde achterstand als tweede af. Tijdens de tweede vrije training ging de Red Bull-coureur aanvankelijk nog aan de leiding in zijn RB22, maar na het wisselen naar de zachte band viel hij terug naar de derde plaats, achter Leclerc en Kimi Antonelli.

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Goede tests bij Red Bull Racing

Hoewel Verstappen in Austin klaagde over een mogelijk vastzittende stuurkolom en concludeerde dat er na de openingsdag nog werk te verrichten is, kijkt Windsor met een positief gevoel terug op de vrijdag van de Limburger. De 74-jarige analist doelt daarbij met name op het testwerk dat Red Bull Racing heeft verricht rondom het energiemanagement: "Max had ook een heel goede dag. Hij klaagde vanuit de auto nogal wat over engine braking en over het feit dat de stuurinrichting in het begin een beetje vreemd aanvoelde", klinkt het. "En er waren nog andere kwesties met betrekking tot het remmen, maar bij Red Bull deed men voor het eerst dit jaar echt heel goede tests tijdens de long runs, bijvoorbeeld met betrekking tot de deployment. Je hoorde: we proberen de deployment hier, Max, en we proberen het daar. En ze deden heel veel en goede research, niet alleen voor deze race, maar ook met het oog op de toekomst."

De Britse journalist vervolgt door te stellen dat de trainingen op de Amerikaanse omloop laten zien waar de formatie uit Milton Keynes momenteel staat met de wagen: "Dit laat volgens mij gewoon zien dat ze een plateau hebben bereikt. Nou ja, plateau is misschien niet het juiste woord. Het laat zien welk niveau Red Bull nu heeft bereikt qua prestaties. Dat niveau is er. Het is nu de vraag of ze zondag een goede bolide voor de race hebben", aldus Windsor.

Hobbelig wegdek op COTA

Het asfalt op het Circuit of the Americas vormt tijdens het raceweekend in Texas een belangrijk aandachtspunt. De organisatie liet voorafgaand aan het evenement al frees- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren om de bekende oneffenheden te verhelpen, maar bij het uitkomen van de eerste bocht werd desondanks nog altijd een hobbel opgemerkt. Volgens Windsor zorgt dat wegdek in combinatie met slijtende banden en het afremmen op de motor voor lastige situaties: "COTA is natuurlijk erg hobbelig, misschien zelfs nog wel hobbeliger dan vorig jaar. En als de banden beginnen te slijten en je past te veel engine braking toe, dan kan dat echt een probleem zijn. En daar heeft Red Bull hard aan gewerkt", zo legt de analist uit.

Beste vrijdag van het seizoen voor Leclerc

Naast de verrichtingen van Red Bull Racing bespreekt Windsor ook Ferrari, dat net als Mercedes en McLaren met nieuwe onderdelen naar de Verenigde Staten is gekomen. De analist is vooral onder de indruk van wat Leclerc liet zien: "Zoals verwacht was Ferrari sterk op het Circuit of the Americas. En dan met name de Ferrari van Leclerc. Ik zou zeggen dat dit waarschijnlijk zijn beste vrijdag was van het hele seizoen. Hij was vanaf het begin al snel en hij was de snelste in beide sessies. Hij was ook de snelste met een volle brandstoftank, en hij reed strak en nauwkeurig", zo oordeelt Windsor.

Volgens de Brit hield de Monegask zijn auto onder de winderige omstandigheden op de baan uitstekend in het gareel. "Rugwind betekent overstuur en daar maakte hij zich niet al te veel zorgen over. Hij zag er ook op dat vlak echt heel goed uit. Het grootste neveneffect daarvan is natuurlijk onderstuur in de langzamere bochten", vervolgt Windsor, die tot slot een vergelijking trekt met de aanpak van de huidige nummer vier in het wereldkampioenschap: "Hij deed waarschijnlijk hetzelfde als Verstappen, die gebruikmaakte van een bepaalde mate van engine braking."