Dani Juncadella is in de SimRacing Expo-podcast vol lof over het niveau van Max Verstappen. De Spaanse GT3-coureur deelde tijdens de 24 uur van de Nürburgring een bolide met de Formule 1-coureur van Red Bull en zag van dichtbij hoe de Nederlander onder zware druk en in het drukke verkeer het verschil weet te maken.

Volgens Juncadella zijn de snelheid en de wagenbeheersing van zijn Nederlandse teamgenoot van een buitencategorie. "Hij is zó bizar goed", zo trapt de Spanjaard af. "Het is echt een gast wiens zelfvertrouwen door het dak schiet bij alles wat hij doet. Hij springt in de auto en weet meteen waar de limiet ligt. Hij heeft een geweldig gevoel om constant op 101 procent te rijden, zonder dat hij fouten maakt." Binnen het team zorgde de hoeveelheid risico die op de verraderlijke Nordschleife werd genomen regelmatig voor spanning, maar achteraf bleken die zorgen nergens voor nodig. "We hebben dit jaar zo vaak tegen hem gezegd: 'We moeten voorzichtig zijn, we moeten incidenten vermijden, je neemt iets te veel risico'. Maar vervolgens crasht hij gewoon niet. Dat laat wel zien dat voor mijn gevoel alles bij hem in slow-motion gebeurt."

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Uitblinken onder druk

Op een circuit waar een ronde ruim acht minuten in beslag neemt, zit de echte kracht van de Formule 1-coureur hem volgens Juncadella niet alleen in de pure snelheid over één vrije ronde, maar vooral in het overzicht tijdens chaotische momenten op de baan. "Als het puur om het rijden en de snelheid gaat, kunnen we allemaal wel een rondje rijden. Op een ronde van acht minuten over de Nürburgring zitten we allemaal wel binnen een paar tienden van elkaar. We zijn allemaal heel getalenteerd, maar onder druk en op momenten dat je ergens vol voor moet gaan, waarin je risico moet nemen, dan blinkt hij pas echt uit", legt de coureur van de #3-Mercedes uit. "Hoe hij door het verkeer snijdt en hoe hij zijn racecraft inschat... Zijn spraakmakende omgevingsbewustzijn, zo noem ik het maar, is indrukwekkend. Dat is uiteindelijk het meest indrukwekkende."

Aantekeningen maken

Hoewel Juncadella al jaren meedraait in de top van de GT-wereld en voor 2027 al is bevestigd als eerste coureur van Genesis Magma Racing, geeft hij toe dat hij goed oplet hoe Verstappen te werk gaat. "Ik kan er vrede mee hebben als ik straks in mijn graf lig dat ik Verstappen niet kan evenaren in het managen van risico's op de Nordschleife, maar ik kan wel dichtbij komen. Ik kan begrijpen wat hij doet, daarvan leren en aantekeningen maken. Dat is wat ik doe", zo verklaart de Spanjaard. "Ik weet bijvoorbeeld dat Max gigantische risico's neemt in het verkeer en dat het werkt, en ik weet van mezelf dat ik dat in bepaalde scenario's niet zou kunnen. Ik zou niet willen zeggen dat het aan talent ontbreekt, maar het is gewoon dat onwrikbare zelfvertrouwen dat hij heeft. Dat is ook prima. Ik denk dat een van mijn eigen sterke punten is dat wanneer ik gekoppeld word aan iemand met zulke kwaliteiten - denk ook aan Raffaele Marciello of Gounon, extreem getalenteerde teamgenoten met wie ik heb gereden – ik ook weet hoe ik naar hun talent moet kijken."