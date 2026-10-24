Leclerc opnieuw snelste man in VT2, Verstappen valt dit keer iets terug

Na de eerste vrije training eerder deze avond, waarin Charles Leclerc als snelste coureur van het veld boven kwam drijven, was het laat in de Nederlandse avond tijd voor training numero twee. Dit keer was het wederom de Monegask die de snelste tijd van de sessie klokte op het Circuit of the Americas.

De zes sprintraces dit jaar zitten erop en dat betekent dat we in het restant van het seizoen enkel en alleen nog maar volgens het normale format rijden. Geen sprintkwalificatie in Austin, maar dus gewoon de normale tweede vrije training. Max Verstappen begon prima aan het weekend door de tweede tijd te noteren in de eerste training achter dus Leclerc, waarbij hij en het team natuurlijk hoopten om richting de tweede sessie een stap vooruit te zetten en nog een tandje harder te gaan.

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Problemen Antonelli

Het was druk vroeg op de baan op het Circuit of the Americas. Vroeg in de sessie gingen veel rijders het asfalt op, waarbij vrijwel het hele veld, op Leclerc, Franco Colapinto, Fernando Alonso en Oscar Piastri na, op de mediumbanden naar buiten ging. Vooraan was het daarmee stuivertje wisselen. Zo zagen we Lando Norris, George Russell en Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst verschijnen. Kimi Antonelli had ondertussen de nodige problemen met zijn stoel, terwijl we ook Piastri problemen zagen hebben met een foutje. Teammaat Norris deed dat ook nog even over en ging ook wijd over de uitloopstrook.

Woahhh! 😱 This was a rather close moment between George Russell and Charles Leclerc - and the incident has been noted by the stewards ⚠️ #F1 #USGP https://t.co/MmJGNa5gfX — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Russell ontloopt straf

Russell kwam vervolgens in de problemen na een incident met Leclerc, al ontsprong de Brit de dans en kon hij zonder straf zijn weekend vervolgen. Terwijl Antonelli zijn stoel gerepareerd was, konden de coureurs even later de softs onder de bolides laten schroeven en gaan mikken op snelle rondjes in het kader van de kwalificatieruns. Uiteraard volgden de verbeteringen zich elkaar in rap tempo op, waarbij ook Mercedes een stap leek te zetten ten opzichte van de eerste vrije trainingen. Terwijl Verstappen constant wel rond de top drie te te vinden was, hoorden we Isack Hadjar erop los mopperen wegens zijn niet meewerkende RB22.

Longruns in het slot

In het slot van de tweede vrije training gingen de meeste coureurs aan de bak met de longruns, waardoor we weinig tot geen verbeteringen meer konden noteren op deze vrijdag. Het betekent dat Leclerc wederom de snelste tijd wist te noteren van de sessie. Dit keer had hij Antonelli vlak achter zich, waarna Verstappen op iets meer dan één tiende volgde. De McLarens kwamen niet verder dan een teleurstellende zevende en achtste plek, wel net voor de deur nog bij Hadjar.