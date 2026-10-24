Het is zaterdag en dus tijd voor de kwalificatie voor de United States Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin, waar onder anderen Max Verstappen en klassementsleider Kimi Antonelli de strijd aangaan om de startbewijzen voor het achttiende raceweekend van het Formule 1-seizoen, terwijl ook Charles Leclerc erg snel was op de vrijdag.

Wie zaterdagmiddag al klaarzit voor de strijd om pole position komt bedrogen uit, want door het tijdsverschil van zeven uur met Texas wordt de sessie voor de Nederlandse fans pas laat op de zaterdagavond verreden. Het weekend in de Verenigde Staten verloopt dit keer volgens het traditionele format en dus zonder sprintrace. Na de eerste twee vrije trainingen van gisteren, krijgen de coureurs op zaterdag eerst nog een derde vrije training voorgeschoteld waarin zij hun wagens optimaal kunnen afstellen voor de kwalificatie en de race.

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Hoe laat begint de kwalificatie?

Gedurende het verloop van het weekend is het voor de Nederlandse kijkers belangrijk om rekening te houden met de wintertijd, die in de nacht van zaterdag op zondag ingaat. Hoewel het tijdsverschil met Austin op vrijdag en zaterdag nog zeven uur is, wordt dat gat op zondag verkleind naar zes uur omdat de klok in Nederland een uur achteruit gaat en Texas op Central Daylight Time blijft. De actie op de baan trapt vanavond af om 19:30 uur Nederlandse tijd met de derde vrije training, waarna om 23:00 uur het licht op groen gaat voor de kwalificatie. De race over 56 ronden gaat zondag om 15:00 uur lokale tijd van start, wat betekent dat de lichten om 21:00 uur Nederlandse tijd zullen doven.