Het raceweekend in Austin, Texas, is van start gegaan en er is weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.

Vrijdag werden de eerste twee trainingen afgewerkt en Ferrari lijkt de zaken goed voor elkaar te hebben. Max Verstappen wijst op de ongemakken van de hobbels op COTA en drie coureurs krijgen gridstraffen, want zij hebben diverse motoronderdelen gewisseld. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 23 oktober.

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Leclerc noteert snelste tijd in eerste training, Verstappen volgt op korte afstand

Na de intensieve drukke laatste maanden hadden de coureurs even een weekje rust, maar inmiddels zijn we aanbeland in Austin voor de eerste race van de volgende triple-header. We begonnen met de eerste vrije training, waar het Charles Leclerc was die de snelste tijd van de sessie wist te noteren. Lezen hoe de eerste vrije training verliep? Klik hier!

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Bortoleto, Colapinto en Lindblad wisselen motoronderdelen en krijgen gridstraf

Voor Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto en Arvid Lindblad wordt het zondag rekening houden met een gridstraf. De drie coureurs hebben namelijk de nodige motoronderdelen laten wisselen en worden daarom plekken naar achteren gezet. Alles lezen over de gewisselde onderdelen? Klik hier!

Leclerc opnieuw snelste man in VT2, Verstappen valt dit keer iets terug

Na de eerste vrije training eerder deze avond, waarin Charles Leclerc als snelste coureur van het veld boven kwam drijven, was het laat in de Nederlandse avond tijd voor training numero twee. Dit keer was het wederom de Monegask die de snelste tijd van de sessie klokte op het Circuit of the Americas. Lezen hoe de tweede vrije training is gegaan? Klik hier!

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Zoon Toto Wolff ontsnapt na zware crash tijdens kartrace

Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt dit weekend niet alleen de verrichtingen van Kimi Antonelli en George Russell in de gaten. Zo is zoon Jack namelijk ook aan het racen en daarbij ging het er toch wel heftig aan toe. De jongeling was betrokken bij een crash, waarbij een collega met kart en al over hem heen kwam. Bekijken wat er gebeurd is? Klik hier!

Verstappen over "onacceptabele" hobbels op COTA: "Schade aan mijn rug wordt groter"

Max Verstappen heeft in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten hard uitgehaald naar de staat van het Circuit of the Americas in Austin. De 29-jarige coureur van Red Bull Racing noemt de extreme hobbels op de Texaanse baan onacceptabel en eist ingrijpende maatregelen om de ondergrond definitief aan te pakken. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!