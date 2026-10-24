FIA neemt besluit over eventuele straf Russell na incident met Leclerc in vrije training

George Russell komt zonder straf weg na een incident met Charles Leclerc tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur werd vrijdag onderzocht omdat hij de Ferrari-coureur in bocht 18 van het Circuit of the Americas in Austin van de baan zou hebben gedrukt, maar de stewards hebben besloten geen verdere actie te ondernemen.

Het voorval vond plaats op het moment dat zowel Russell als Leclerc bezig was aan een opwarmronde op het Texaanse asfalt. De Monegask zat in een snellere voorbereidingsronde toen de bolide van Russell voor hem opdook en naar links bewoog. Leclerc moest daardoor uitwijken, kwam met zijn auto over de kerbstones iets buiten de baan terecht en wist zo een botsing te voorkomen. Bij Ferrari vond men het een opmerkelijk moment, terwijl de wedstrijdleiding de Brit in eerste instantie een zwart-witte waarschuwingsvlag toonde, voordat men besloot de zaak nader te bekijken.

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Oordeel stewards over incident Russell en Leclerc

De wedstrijdleiding koos ervoor om het moment tussen auto 63 (Russell) en auto 16 (Leclerc) direct te beoordelen en na afloop van de sessie niet verder te onderzoeken. In het officiële document geven de stewards tekst en uitleg over hoe het moment in de laatste sector van het circuit tot stand kwam: "De stewards hebben het videomateriaal, de teamradio en de camerabeelden vanuit de auto's bekeken. Auto 16 probeerde auto 63 in bocht 18 in te halen. Auto 63 bewoog naar links, waarna auto 16 de baan verliet en vóór auto 63 weer terugkeerde op het circuit. Beide auto's reden op dat moment een voorbereidingsronde."

Na het bestuderen van de verschillende camerahoeken en boordradio's trok de FIA-commissie de conclusie dat een straf voor de Mercedes-coureur niet op zijn plaats was en deed men de zaak af met No Further Action. "De stewards waren van mening dat er niets gevaarlijks aan de manoeuvre was en hielden er rekening mee dat dit tijdens een vrije training gebeurde", zo klinkt het eindoordeel van de wedstrijdleiding.

Leclerc houdt Antonelli en Verstappen achter zich op vrijdag

Ondanks zijn uitstapje naast de baan in bocht 18, kende Leclerc een uitstekende vrijdag in Texas. Nadat de coureur in de geüpgradede Ferrari eerder op de dag met een 1:36.052 al de snelste tijd op de borden had gezet in de eerste vrije training, sloot hij ook de tweede oefensessie als snelste af. Met een snelste ronde van 1:35.291 bleef hij Mercedes-coureur Kimi Antonelli nipt voor. Het verschil met de jonge Italiaan bedroeg in die sessie slechts enkele honderdsten van een seconde: volgens het verslag ging het om 49 duizendsten, terwijl de officiële tijdregistratie met een 1:35.333 voor Antonelli een marge van 42 duizendsten (0,042 seconde) noteerde.

Max Verstappen besloot de tweede vrije training op de derde plaats. De kopman van Red Bull Racing liet een 1:35.480 noteren en moest daarmee iets minder dan twee tienden (0,189 seconde) toegeven op de toptijd van Leclerc. In de eerste vrije training zat de Nederlander er ook al goed bij: hij stond kortstondig bovenaan de tijdenlijst, raakte zijn snelste ronde kwijt vanwege het overschrijden van de track limits, maar werd in die openingsessie uiteindelijk tweede op 84 duizendsten van de Monegask. Achter de top drie klokte Ferrari-coureur Lewis Hamilton in de tweede sessie de vierde tijd, gevolgd door Russell op de vijfde stek.