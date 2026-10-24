Red Bull Racing geeft tekst en uitleg over problemen aan auto Verstappen in Austin

Pierre Wache heeft na afloop van de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin tekst en uitleg gegeven over de vrijdag van Red Bull Racing. De technisch directeur laat in terugblik optekenen dat de RB22 met een minder stijve set-up wordt ingezet dan vorig jaar, maar dat de auto over de hobbels op het Circuit of the Americas nog altijd niet soepel genoeg is. Daarnaast blikt hij terug op het verholpen stuurprobleem van Max Verstappen in de eerste oefensessie en het werk dat nog aan de winkel is bij de wagen van Isack Hadjar.

Op het hobbelige asfalt in Texas besloot Verstappen de eerste vrije training op vrijdag als tweede achter Ferrari-coureur Charles Leclerc (1:36.052), met een achterstand van 0,084 seconde. Tijdens de tweede training klokte Leclerc met 1:35.291 wederom de snelste tijd, gevolgd door Mercedes-coureur Kimi Antonelli op 1:35.333 en Verstappen op de derde stek met een 1:35.480. Hadjar kwam in die tweede sessie niet verder dan de negende tijd (1:36.411), waarmee hij ruim negen tienden moest toegeven op zijn teammaat.

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Stuurprobleem Verstappen verholpen en werk aan de winkel bij Hadjar

Hoewel de hobbels op het Amerikaanse circuit de RB22 parten spelen, wist de renstal gedurende de openingsdag stappen vooruit te zetten met de afstelling. "De set-up die we draaien is minder stijf dan vorig jaar, maar de auto is over de hobbels nog steeds niet soepel genoeg. Daardoor was het vandaag behoorlijk uitdagend, want het vinden van de juiste balans was moeilijker dan verwacht", klinkt het vanuit Wache over de lastige zoektocht op de baan.

Bij Verstappen zorgde een probleem met de besturing in de eerste sessie voor oponthoud, maar door een aanpassing aan de stuurbekrachtiging was dat euvel voor de tweede training verholpen. "We hadden een stuurprobleem op Max' auto in FP1, dat we hebben kunnen oplossen, en we zagen verbeteringen met de set-up in FP2", legt de Fransman uit. Aan de andere kant van de garage liep Hadjar in de openingsuren tegen meerdere overschrijdingen van de baanlimieten aan. Ook sloeg het team met de afstelling een verkeerde richting in, al verschilde die niet drastisch van die van de Nederlander. "Er is nog werk aan beide auto's, vooral aan die van Isack, maar we zitten qua set-up niet ver weg", zo vult Wache aan.

Bandenslijtage en prestaties op lage snelheid

Met het oog op het vervolg van het weekend in Austin moet Red Bull Racing vooral een afweging maken tussen de snelheid over één vliegende ronde en het in leven houden van het rubber op zondag. "De belangrijkste uitdaging dit weekend is het beheersen van bandenslijtage op de lange runs, terwijl we ervoor zorgen dat de compromissen die we maken voor racetempo ons niet te veel kosten in de kwalificatie", aldus de technisch directeur.

De openingssector van het Circuit of the Americas vormt wat dat betreft het grootste gevaar voor de banden. Wache vervolgt: "Bij de snelle bochten in sector 1 kan het te hard pushen van de banden in het begin van de ronde de rest van de ronde in gevaar brengen." Voor de overige sessies heeft de technische staf een duidelijk doel voor ogen om zowel op zaterdag als op zondag competitief voor de dag te komen: "We richten ons op het verbeteren van onze prestaties bij lage snelheid en, hoewel de race onze prioriteit is, willen we ook zo sterk mogelijk staan voor de kwalificatie."