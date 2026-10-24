Mercedes rekent niet op wereldtitel Antonelli zondag: "Dan hebben we een slecht weekend"

Kimi Antonelli ziet dat het Mercedes AMG F1 Team stappen vooruit zet op het Circuit of the Americas in Austin, dankzij het recente upgradepakket en een nieuwe optie voor de voorvleugel. De huidige leider in het Formule 1-kampioenschap sloot de tweede vrije training op vrijdag als tweede af, op slechts 0,042 seconde achterstand van de snelste man van de sessie: Charles Leclerc.

Het grote zevendelige upgradepakket voor de W17 werd twee races geleden in Maleisië voor het eerst op het asfalt gebracht en gold destijds als de eerste grote aerodynamische upgrade sinds mei. Hoewel die nieuwe onderdelen het prestatieplafond van de auto wisten te verhogen, zorgde het pakket er ook voor dat de bolide grilliger werd en lastiger te optimaliseren was. In Singapore reden Antonelli en teammaat George Russell nog met twee verschillende pakketten rond, maar in Texas beschikken beide heren over de nieuwste specificatie.

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Gelijke specificaties bij Mercedes

Nadat Leclerc tijdens de eerste vrije training op vrijdag al de snelste tijd op de borden zette voor Max Verstappen en Lando Norris, wist Antonelli zich gedurende de middagsessie flink te verbeteren. Tegenover Motorsport.com vertelt de Italiaan: "Ik voelde me beter in de auto dan in VT1", klinkt het. "Er is nog veel werk te doen, maar het was een goede stap vooruit en nu gaan we proberen ons nog verder te verbeteren. Het helpt dat beide auto's met hetzelfde pakket rijden, want we kunnen veel verschillende dingen proberen en we kunnen dit pakket beter begrijpen."

De leider in het kampioenschap merkt dat de verzamelde data uit de voorgaande raceweekenden inmiddels zijn vruchten begint af te werpen. Antonelli vervolgt: "Sinds Singapore hebben we de data kunnen analyseren en beter kunnen begrijpen wat dit pakket nodig heeft. We proberen nog steeds uit te vinden hoe we de auto in het juiste venster krijgen, maar we hebben stappen vooruit gezet en we zullen zien wat we kunnen doen om nog meer te verbeteren." Waar de jonge Italiaan in de tweede oefensessie tot een rondetijd van 1:35.333 kwam en daarmee nipt achter de 1:35.291 van Leclerc eindigde, kende Russell een moeizamere vrijdagmiddag. De Brit moest genoegen nemen met de vijfde stek op zeven tienden van de snelste Ferrari. Zijn eerste snelle ronde op het zachte rubber werd namelijk geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits, waarna zijn tweede poging in het water viel door een moment van overstuur in het snelste gedeelte van de Esses.

Vinger op de zere plek richting kwalificatie

Trackside engineering director Andrew Shovlin zag dat zijn team tijdens de eerste vrije training nog behoorlijk zoekende was met de afstelling, waarna het roer voor de tweede sessie werd omgegooid. "We hadden geen goede eerste sessie. We wilden met het updatepakket op beide auto's een breder set-upvenster verkennen, maar we hadden moeite met blokkerende wielen, wat een grote beperking was bij zowel ons werk over één ronde als de longruns", zo legt Shovlin uit. "We hebben de auto's anders afgesteld voor de middagsessie en dat lijkt ons in een betere positie te hebben gebracht. We hadden minder balansproblemen, de auto was voorspelbaarder en daardoor verbeterden de rondetijden."

Richting de kwalificatie op zaterdag wordt het vooral een uitdaging om de zachte C4-banden van Pirelli in de laatste sector in leven te houden. Tijdens de kwalificatiesimulaties op vrijdag verremden meerdere coureurs zich of schoten zij naast de baan op het moment dat de achterbanden grip begonnen te verliezen. Deputy team principal Bradley Lord stipt dan ook aan hoe belangrijk het bandenmanagement op dat specifieke deel van het circuit is: "Ik denk dat het er gewoon om draait de achterbanden in goede conditie te houden door dat bochtige stuk, zodat je de performance hebt in de laatste bocht", aldus Lord. "Het gaat erom de set-up goed te krijgen en ervoor te zorgen dat de auto kan roteren zonder de achterbanden te veel te belasten, zonder het gaspedaal te veel te gebruiken. Als we dat kunnen, zouden we er goed voor moeten staan."

Eerste theoretische titelkans voor Antonelli in Austin

Naast het gevecht om de dagzege met concurrenten als Ferrari, Red Bull Racing en McLaren, speelt op de achtergrond ook het rekenwerk rondom de wereldtitel een rol. Antonelli gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap met 340 punten, gevolgd door Russell op de tweede plaats met 238 punten en Ferrari-coureur Lewis Hamilton op de derde stek met 229 punten. In theorie kan de klassementsleider aanstaande zondag tijdens de 56 ronden tellende Grand Prix in Austin al beslag leggen op zijn eerste wereldtitel, al gebeurt dat alleen als Antonelli de race wint, Russell als negende of lager over de eindstreep komt én Hamilton op de vijfde positie of lager finisht.

Bij de Duitse renstal rekent men zich dan ook nog allerminst rijk voor de Grand Prix, die zondagavond om 20:00 uur van start gaat. "Uiteindelijk betekent het, als Kimi dit weekend wint, dat het team een heel slechte race heeft gehad, want volgens de rekensom moet George negende of lager worden, en dat is niet de manier waarop we willen racen en niet het resultaat waar we op mikken", zo laat Lord optekenen. "Dus het is een zeer minimale kans, het is theoretisch mogelijk, maar praktisch gezien is dit niet het matchpointweekend. We gaan gewoon proberen de baan op te gaan, zoveel mogelijk punten te pakken en dan te zien wanneer de rekensommen iets meer onze kant op beginnen te vallen."