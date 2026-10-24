Liam Lawson weigert tijdens de persdag in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten inhoudelijk te reageren op de kritische passages in Drive, de uitgebrachte autobiografie van voormalig teambaas Christian Horner. Volgens de 52-jarige Brit had de coureur van Racing Bulls vorig jaar nooit gepromoveerd mogen worden naar de hoofdmacht van Red Bull.

Lawson kreeg voorafgaand aan het seizoen van 2025 de kans bij de hoofdmacht als teammaat van Max Verstappen, nadat hij in twee seizoenen tijd elf Grands Prix achter zijn naam had staan. Op het Circuit of the Americas in Austin houdt de Nieuw-Zeelander de boot af als hij op de mediadag van donderdag door verslaggevers wordt geconfronteerd met de uitspraken van zijn voormalige teambaas: "Ja, ik heb het boek nog niet gelezen", klinkt het kortaf.

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Promotie Lawson volgens Horner te vroeg

In zijn boek blikt Horner terug op hoe die rijderskeuze destijds tot stand kwam en welke rol toenmalig adviseur Helmut Marko daarin speelde. "Liam was een andere coureur uit het juniorprogramma en Helmut had de promotie onderschreven, maar ik voelde me ongemakkelijk", zo schrijft de voormalig teambaas. Het avontuur bij de Oostenrijkse renstal bleef voor Lawson beperkt tot slechts twee raceweekenden, waarin hij zich geen enkele keer voor Q2 wist te kwalificeren en puntloos bleef.

De teamleiding besloot na die twee Grands Prix in te grijpen en zette de coureur terug naar het zusterteam. Destijds liet Horner als teambaas in het openbaar nog optekenen dat het team een zorgplicht had om hem te beschermen en te ontwikkelen. In Drive beschrijft hij hoe zwaar die periode voor de jonge coureur was: "Zijn zelfvertrouwen was aan diggelen geslagen en, net als bij Pierre Gasly en Alex Albon, was zijn komst naar Red Bull te vroeg gekomen."

De Brit vervolgt in zijn autobiografie dat de leiding van de renstal destijds geen andere uitweg meer zag dan een vroegtijdige wissel: "Omdat we aanvoelden dat de druk op Liam onterecht was, hebben we hem vervangen. De terugkeer naar Racing Bulls was zwaar voor Liam. Maar hij had eigenlijk helemaal niet gepromoveerd mogen worden."