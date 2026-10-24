Newey reageert op aantijgingen Horner in zijn boek: "Dat begreep Christian niet"

Adrian Newey heeft vrijdag tijdens de persconferentie in Austin gereageerd op de kritische passages over hem in het nieuwe boek van Christian Horner. De topontwerper en huidig teambaas van Aston Martin laat weten het boek nog niet te hebben gelezen, maar verdedigt zijn houding tijdens het moeizame seizoen van 2014 bij Red Bull Racing. Volgens de Brit kwam zijn frustratie destijds voort uit het feit dat motorleverancier Renault geen enkele intentie toonde om de problemen met de krachtbron aan te pakken. Die situatie veranderde volgens hem pas bij de overstap naar Honda in 2019.

De aanleiding voor de reactie van Newey zijn de memoires van de voormalige Red Bull-teambaas. Het boek, getiteld Drive, is donderdag verschenen en daarin doet Horner onder meer een boekje open over zijn breuk met Helmut Marko. In het werk stelt de oud-teambaas daarnaast dat hij al in 2014 het vertrouwen in zijn toenmalige technisch kopman verloor, toen er een einde kwam aan de kampioenschapsreeks van de Oostenrijkse renstal en Ferrari serieuze interesse toonde in de diensten van de ontwerper. Volgens Horner wilde Newey bij de eerste tegenslag met het nieuwe motorreglement direct de handdoek in de ring gooien.

Artikel gaat verder onder video

Frustratie over Renault tot overstap naar Honda

Als de 67-jarige Brit tijdens het persmoment in Texas gevraagd wordt naar de aantijgingen uit het boek, maakt hij direct duidelijk dat hij de publicatie zelf nog niet heeft opengeslagen: "Je hebt er gelijk in dat, nee, ik heb er nog niets van gelezen", klinkt het. Wel geeft Newey zijn visie op het rampzalige begin van het hybride tijdperk in 2014, toen Red Bull Racing afhankelijk was van de gebrekkige krachtbronnen van Renault: "Als de krachtbronfabrikant een slecht jaar heeft, dan gebeurt dat, en dat accepteer je als chassisontwerper. Maar als de krachtbronfabrikant een slecht jaar heeft en geen enkele intentie lijkt te hebben het probleem aan te pakken, dan is dat heel iets anders, en dan is het op dat moment zeer somber."

Volgens de huidige teambaas van Aston Martin bleef Red Bull Racing jarenlang gevangen in die uitzichtloze positie met de Franse motorpartner, totdat het team in 2019 in zee ging met Honda. Newey vervolgt: "Dat was de situatie waarmee we helaas in 2014 te maken kregen. En zoals later bleek, veranderde die situatie niet echt bij die leverancier, totdat we in 2019 overstapten naar Honda. Dus je kunt je voorstellen hoeveel pijn en frustratie me dat heeft gegeven."

Gesprekken met Horner en verdere inhoud van het boek

Waar Horner de onvrede van zijn voormalige collega uitlegt als een gebrek aan loyaliteit bij tegenspoed, wijst de ontwerper op een verschil in inzicht tussen de twee in die periode. Het duo werkte bijna twintig jaar samen in Milton Keynes en pakte in die tijd veertien wereldkampioenschappen bij de coureurs en constructeurs, voordat de wegen scheidden en ook voor Horner inmiddels een definitief einde aan zijn tijdperk in de Formule 1 lijkt te zijn gekomen.

Over de specifieke kritiek van zijn voormalige leidinggevende laat Newey optekenen dat zijn eigen beweegredenen destijds niet helemaal zijn overgekomen: "Ik denk niet dat Christian dat misschien volledig begreep, maar ik was wel in gesprek daarover. Het overige kan ik echt niet becommentariëren, maar Christian en ik blijven vrienden", zo vertelt de technicus, die weigert verder in te gaan op de rest van de passages in het boek.

Geen breuk tussen Newey en Horner

Ondanks de scherpe woorden op papier en het eerdere gevoel bij Horner dat hij zich overvallen voelde door het vertrek van de topontwerper naar Aston Martin, is er volgens Newey dan ook geen sprake van een persoonlijke breuk tussen de twee voormalige sleutelfiguren van Red Bull Racing. Om te laten zien dat hun vriendschap nog altijd overeind staat, wijst de Brit ten overstaan van de aanwezige media naar zijn hechte familieband met het gezin van Horner: "Zoals velen van jullie weten, ben ik zijn peetvader van zijn dochter Olivia, dus ja."