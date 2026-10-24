Lando Norris heeft een lastige openingsdag van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas achter de rug. De coureur van McLaren kwam tijdens de tweede vrije training op vrijdag niet verder dan de zevende tijd en geeft na afloop aan dat het met zijn huidige auto een behoorlijke opgave was om een goede ronde aan elkaar te knopen.

De Brit sloot de eerste vrije training in Austin nog als derde af met een 1:36.297, achter snelste man Charles Leclerc (1:36.052) en Max Verstappen. De tweede sessie op het Amerikaanse asfalt verliep echter een stuk moeizamer. Na 27 ronden klokte Norris in de tweede vrije training een 1:36.373, waarmee hij ruim een seconde tekortkwam ten opzichte van Leclerc, die opnieuw de tijdenlijst aanvoerde voor Kimi Antonelli en Verstappen. Tijdens zijn snelle run op de zachte band liet de McLaren-coureur in de eerste sector nog veelbelovende snelheid zien, maar een moment van overstuur in bocht 15 zorgde ervoor dat hij zijn kwalificatiesimulatie vroegtijdig moest afbreken.

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Norris mist consistentie in Austin

Na afloop van de vrijdagsessies in Texas windt de nummer zes uit het wereldkampioenschap er geen doekjes om: "Het was gewoon moeilijk, gewoon onmogelijk om op dit moment één ronde goed neer te zetten", klinkt het na zijn optreden op het hobbelige asfalt in Austin. Norris ziet dat de basissnelheid op bepaalde momenten wel aanwezig is, maar dat de voorspelbaarheid ontbreekt om op de limiet te presteren. "Er zijn op dit moment tekenen van goed tempo, maar om nu een kwalificatie in te gaan en dat elke ronde te kunnen herhalen en op commando te laten zien, is gewoon te moeilijk."

Ondanks de lastige balans in de MCL40 raakt de Brit niet in paniek en zoekt hij het voor het vervolg van het raceweekend in de details. Hij vervolgt: "Ik weet zeker dat het voor iedereen hetzelfde is. We moeten gewoon een paar kleine aanpassingen aan de auto doen. Het is niet zo dat er iets geks aan de hand is. Het is lastig; misschien is het onze auto: de handling is gewoon een beetje moeilijk te bereiken. Dus misschien kunnen kleine dingen in een aantal richtingen ons helpen. Maar het tempo is er, of daar in de buurt. We kunnen nog steeds optimistisch zijn."

Problemen met de MCL40 en gefaseerde updates

Het geworstel op het Circuit of the Americas staat voor de formatie uit Woking niet op zichzelf. Woensdag liet Norris al optekenen dat de wagen dit seizoen te langzaam is om vooraan mee te vechten en uitzonderlijke precisie vereist om er performance uit te halen. Daarnaast erkende teambaas Andrea Stella vorige week dat de fundamentele problemen met de wegligging van de MCL40 niet volledig verholpen kunnen worden voordat de nieuwe auto voor 2027 wordt geïntroduceerd, en dat extra downforce het onderliggende euvel niet direct oplost. Toch heeft de renstal voor het weekend in Austin het eerste deel van het laatste updatepakket van dit jaar meegenomen. Dat pakket bestaat uit een herziene wielophanging en een aangepaste aerodynamische filosofie die in fasen wordt uitgerold richting de Grand Prix van Las Vegas.